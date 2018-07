«Hi ha molta afició al futbol, els estadis s'omplen sempre»

Ja ho diuen al Girona que aquesta segona temporada a Primera gairebé tot és «nou». El cos tècnic i els seus conceptes, les instal·lacions al Centre d'Entrenament La Vinya... Excepte la plantilla, que de moment no hi ha cap reforç. Per acabar-ho de guarnir, el club de Montilivi s'ha convertit en el primer equip de la Lliga espanyola i el segon de les cinc grans lligues europees que juga a l'Índia. Els homes d'Eusebio Sacristán van posar rumb cap a terres asiàtiques el dimecres passat per participar en el Torneig Toyota Yaris La Liga World de Kochi i així continuar amb els amistosos de preparació abans d'iniciar la competició rebent a casa al Valladolid, recentment ascendit. El Melbourne City australià serà el primer duel dels blanc-i-vermells. S'hi enfrontaran aquesta tarda i demà ho faran contra el Kerala Blasters de la Superlliga índia. Els dos partits es jugaran a les set del vespre hora local (2/4 de quatre a Girona) i es podran seguir pel canal de televisió BeIN LaLiga.

Tenint en compte que el Kerala Blasters és un club molt jove -va fundar-se l'any 2014-, hi ha poques referències respecte a això per saber què es trobaran demà els gironins. Si algú coneix de primera mà un dels nous rivals dels blanc-i-vermells, aquest és l'alt-empordanès Josu Currais. Amb només 25 anys, el lateral del Llagostera ha jugat en sis països diferents. Espanya, Finlàndia, Itàlia, Polònia, Estats Units i Índia, precisament amb l'equip de Kochi. «Es pot dir que és un dels millors equips indis. S'han fet quatre edicions de la Superlliga i el Kerala ha arribar a la final en dues. Tot i això, crec que el Girona guanyarà fàcilment», comenta el futbolista.



L'etapa amb el Kerala

Currias va arribar a l'Índia la temporada del 2015. L'aleshores equip de David James -actual entrenador i exporter del Liverpool i la selecció anglesa, entre d'altres- volia fitxar-lo per al curs anterior, però el castelloní ja havia firmat amb el Terracina italià. «Quan vaig arribar, James, que s'havia fixat en mi gràcies al meu segon entrenador a Finlàndia, ja no hi era però els meus companys van parlar-me molt bé d'ell», explica. A l'Índia, el futbolista va aconseguir signar uns bons números, cosa que li va permetre disputar gairebé tots els partits i comptar amb molts minuts. «Futbolísticament em va sortir bastant bé. I personalment, també. Tot el que vaig viure m'ha enriquit molt com a persona. El futbol és molt similar al d'aquí, perquè la majoria de jugadors són europeus, però la realitat que hi ha en el dia a dia de l'Índia és una altra. Nosaltres teníem el luxe de viure en hotels de 5 estrelles amb les màximes comoditats. Ara bé, el que s'observava per la finestra era molt diferent... Només hi havia pobresa. Nens sense roba, gairebé sense res per menjar. La veritat que són imatges que impacten i són dures d'assimilar», assegura.

Després de tastar tantes lligues diferents, Currais ho té clar i escull l'experiència viscuda amb el Kerala: «Sens dubte, em quedo amb la Superlliga índia. És molt peculiar perquè dura molt poc -entre anada i tornada, són només 14 partits disputats entre tres i quatre mesos- i hi ha molt d'espectacle. Abans de començar cada partit tiren focs artificials i la gent es torna boja. Hi ha molta afició». L'estadi Jawaharlal Nehru de Kochi, amb una capacitat de més de 60.000 espectadors, és dels més grans de l'Índia. Tot i l'economia del país, el del Llagostera remarca que durant la lliga l'estadi fa el ple amb uns preus que ronden les 500 rúpies -uns 10 euros- per partit. A veure si els espectadors celebren un gol del Girona.