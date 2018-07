L'equip d'Eusebio s'enfronta aquesta tarda (hora catalana) al Melbourne City d'Austràlia, equip que pertany al Football City Group. Els australians venen de golejar dimarts passat el Kerala per 0-6 en el primer partit del torneig Toyota Yaris La Liga World. Entrenat per l'anglès Warren Joyce, el Melbourne té com a referència ofensiva l'uruguaià Bruno Fornaroli.