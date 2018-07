Aleix Garcia , MVP del partit: «Intento posar les coses díficils al míster»

No va fer cap gol però sí que va dirigir el joc ofensiu del Girona des del mig del camp. Desinhibit i amb ganes de ser protagonista, el migcampista cedit pel Manchester City va ser un dels dos jugadors -l'altre va ser Marc Muniesa- del Girona que va disputar els noranta minuts. La seva actuació va fer que l'organització del torneig li concedís el guardó de Millor jugador del partit (MVP). «Estic molt content pel premi però el més important era la victòria. Hem fet un molt bon partit», deia el d'Ulldecona en acabar. Aleix Garcia detallava que l'equip està «millorant i guanyant físicament el que necessita per arribar en les millors condicions a l'inici de la Lliga». En aquest sentit, en l'àmbit personal, Aleix Garcia també va reconèixer trobar-se «cada vegada més bé». Pel que fa al protagonisme que espera tenir aquesta temporada, el jugador ebrenc considera que el que ha de fer és «treballar». «Durant la pretemporada lluitaré i intentaré fer-ho el més bé possible per així poder tenir més oportunitats que la temporada passada», deia. En aquesta línia, Aleix Garcia recorda, però, que al final, «és l'entrenador qui decideix». «Jo el que faré serà intentar posar-li les coses difícils», deia. Aleix Garcia compleix enguany la seva segona cessió al Girona.