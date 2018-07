El Girona, sense pietat a l'Índia

Si ahir el Girona donava guerra al Melbourne City australià, avui també ho havia de fer amb l'amfitrió Kerala Blasters. Amb l'espina recent per no aconseguir dianes en cap dels partits disputats durant l'estada a Manchester -empat 0-0 amb el Wanderers i derrota 0-1 amb l'Oldham Athletic-, els blanc-i-vermells han decidit anar per feina al torneig de l'Índia. Avui però, els gols no han arribat fins als quaranta minuts de partit i no perquè els d'Eusebio no ho hagin intentat abans. El Girona ha tingut als indis tancats al seu camp gairebé els 90 minuts de joc i l'estrena a porteria del jugador del filial Eric Montes ha estat precisament la cirereta que faltava al pastís perquè el Girona marxes de Kochi sense pietat.

Eusebio Sacristán ha mantingut l'aposta pel 4-3-3 amb una defensa de quatre i dues puntes. Amb la implacable victòria d'ahir encara al cap, Soni ho ha provat de seguida sense sort. Un local ho ha impedit posant la cama. Després d'una bona combinació del Kerala, Gorka ha sortit ben plantat per impedir el gol dels locals, que no han aconseguit marcar en tot el torneig. El Girona ho ha seguit provant i no ha estat fins poc abans d'arribar al descans, que Montes ha superat al porter Kumar engaltant la bola amb molt poc angle que li ha passat Pedro Porro (m. 42).

A la represa, els blanc-i-vermells han decidit anar per feina. Porro ha aprofitat un malentès entre la defensa local per agafar avantatge i col·locar el 0-2 al marcador (min.53). L'ha seguit Granell, amb un gran xut que no ha donat marge de reacció a Kumar, el porter del Kerala. Tot seguit, Gorka ha hagut d'intervenir a causa d'una falta a favor dels locals. I ha vingut el torn d'Aday. Ho ha provat dues vegades i la segona li ha valgut per posar el quart al marcador. Els d'Eusebio han seguit fent la seva a casa dels indis, que han vist com Aleix García tancava el partit amb una maneta per al Girona, després de transformar un penal.

Girona: Gorka (Vito), Montes, Juanpe (Aleix Garcia), Alcalá, Planas, Alcaraz (Borja García), Pere Pons (Timor), Granell, Porro (Aday), Soni i Andzouana (Portu).

Kerala Blasters: Naveen, Kali (Lalruatthara), Anas, Jhingan, Rakip, Prasanth, Kizito (Doungel), Zakeer, Pekuson, Poplatnik (Negi) i Stojanovic (Narzary).

Gols: 0-1, m.42, Montes; 0-2, m.53, Porro; 0-3, m.57, Granell; 0-4, m.73, Aday

Targetes: Bernardo, Timor

Estadi: Jawaharlal Nehru Stadium.