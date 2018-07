El Girona, sense pietat

Serà l´únic equip de Primera Divisió sense encara cap reforç nou, però el Girona d´Eusebio Sacristán fa el seu efecte. I Déu n´hi do. Amb l´espina recent per no aconseguir marcar gols en cap dels partits disputats durant l´estada a Manchester –empat 0-0 amb el Bolton Wanderers i derrota 0-1 davant de l´Oldham Athletic–, els blanc-i-vermells van decidir anar per feina al Torneig Toyota Yaris La Liga World de l´Índia. Divendres van donar guerra al Melbourne City australià amb una contundent victòria 6-0 i ahir ho van fer amb l´amfitrió, el Kerala Blasters. Tot i que els gols no van arribar fins als quaranta minuts de partit, i no per no haver-ho intentat, el conjunt gironí va tenir els indis tancats al seu camp pràcticament els 90 minuts de joc. L´estrena a porteria del jugador del filial Èric Montes va ser la cirereta que faltava al pastís perquè el Girona decidís marxar de Kochi sense pietat. Amb un 0-5 al marcador.

Eusebio va mantenir l´aposta pel 4-3-3 amb una defensa de quatre i dues puntes dels dos últims partits. El dibuix, típic de l´entrenador en els últims anys a la Reial Societat, s´allunya del 3-5-2 característic del Girona, que ja va dir que a priori mantindria. De moment, l´invent va sortir-li bé, al tècnic. Pensant en la mitja dotzena de gols que van marcar als australians, Soni va provar-ho sense sort només començar el duel. Un local havia posat la cama. En veure que la pilota es resistia a entrar dins la xarxa, el Kerala va provar d´acostar-se tímidament a l´àrea dels gironins, que no van dubtar a fer-los retrocedir cap al seu camp. Fins a cinc intents van tenir, abans d´estrenar el marcador. Montes va superar el porter Kumer, engaltant una bola amb molt poc angle que li havia passat Porro (m. 42). «Un premi», com va dir el del Peralada.

A la represa, no s´ho van pensar dues vegades. Porro va aprofitar un malentès entre la defensa local per agafar avantatge i transformar el 0-2. Una altra prova per esgarrapar una plaça al primer equip. Va seguir-lo Granell, sense donar marge de reacció als locals. I també Aday. El de Sentmanat va provar-ho dues vegades i la segona li va valer per fer el quart (m. 73). Abans, però, Gorka va haver d´intervenir per una falta a favor dels locals. Res els va servir. Els d´Eusebio van seguir fent la seva a casa dels indis, que, sense fer cap gol en tot el torneig i demostrant un nivell bastant fluix, veien com Aleix Garcia tancava el partit després de transformar un penal i regalar la maneta al Girona, que torna de l´Índia amb 11 gols en quatre amistosos de pretemporada.



Eusebio, satisfet amb l´equip

Tot i els resultats al terreny de joc, les sensacions a Manchester eren bones. Amb dues victòries consecutives, encara ho són més. Després de guanyar el duel amb el Kerala, Eusebio va comentar que «ens vindrà bé per al futur» ja que «hem pogut treballar els nostres conceptes tàctics i els hem aprofitat en els dos partits». Així doncs, el tècnic de La Seca només té elogis per al paper dels futbolistes a la pretemporada. «Estem contents de l´experiència. La impressió que em donen els jugadors és difícil de millorar. Tenim un bon grup, amb molta unitat i bona mentalitat a nivell competitiu i de qualitat. No crec que ens faci falta gran cosa. Estic provant i tinc dies per prendre decisions. De moment, no hi ha incorporacions ni res tancat. Podem patir moviments i haurem d´estar atents per veure com això condiciona la nostra plantilla. Ja veurem si cal reforçar alguna posició», comentava el tècnic.

Després del protagonisme dels jugadors del Peralada aquests dies, amb gols de Porro, Andzouana i Montes, Eusebio va remarcar que «la pretemporada és una bona oportunitat perquè els nois del filial demostrin què són capaços de fer. I jo, de retruc, els conec. La seva resposta està sent molt positiva. De cara a la temporada hem de pensar en incorporacions i també a obrir la porta als que tenim a casa». Montes, que va estrenar-se amb el primer equip, va afegir: «És un orgull haver pogut fer la pretemporada amb el Girona a Manchester i l´Índia. Rendiré al màxim on em diguin».