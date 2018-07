La pretemporada Les cares noves, més tard que mai

Sense cap mena de dubte, aquesta és la temporada en què el Girona ha invertit més de la seva història quant a fitxatges. Des del començament d´estiu, el conjunt gironí ha invertit 3,5 milions d´euros per comprar Marc Muniesa a l´Stoke City i 5 més per fer efectiva l´opció sobre Johan Mojica al Rayo. Uns 8,5 milions d´euros que han deixat amb poc marge de maniobra per concretar més fitxatges la direcció esportiva. La previsió del club era que es produís algun moviment de sortida, és a dir, una venda per així compensar la inversió i, fins i tot, guanyar en límit salarial i poder encarar més operacions. Tanmateix, el més calent és a l´aigüera i de moment els únics cèntims que han entrat a la caixa és el milió d´euros que va pagar el Sevilla per Pablo Machín. Els noms de Juanpe, Mojica, Stuani són els que són a l´aparador per si arriba alguna oferta que s´acosti a la seva clàusula de rescissió. Aquest compàs d´espera ha fet que el Girona s´hagi quedat com l´únic equip de Primera Divsió que encara no hagi incorporat cap cara estrictament nova aquesta pretemporada.

Una situació realment estranya i del tot inèdita els darrers anys al club. I és que des que el Girona va tornar a Segona A el 2008 sempre, a aquestes alçades de temporada, s´havia estrenat en el capítol de fitxatges. En aquest sentit, durant aquesta darrera dècada, la temporada en què es va trigar més a oficialitzar el primer fixatge va ser la 2009-10, en què fins al 13 de juliol el club no va fer pública la incorporació del porter David Pociello procedent de la Penya Deportiva Santa Eulàlia. Habitualment, el tret de sortida al capítol d´altes a Montilivi s´ha produït al mes de juny. De fet, des de l´arribada de Quique Cárcel al capdavant de la direcció esportiva (juliol del 2014), el Girona sempre ha tingut lligat, a cost zero, algun futbolista que acabava contracte el 30 de juny. La temporada 14-15, Oriol Alsina, va concretar els fitxatges de Mata i Granell, que acabaven contracte amb el Lleida i el Prat, respectivament, abans d´acabar la temporada. Al càrrec ja des de l´estiu anterior, Cárcel va tancar l´arribada de Rubén Alcaraz el curs 2015-16 procedent de l´Hospitalet. El fitxatge va ser anunciat el 17 de juny.

També al juny i poques hores després de quedar-se a les portes de l´ascens en la promoció contra l´Osasuna, el Girona anunciava el 21 de juny de 2016 el fitxatge de Portu, que acabaca contracte amb l´Albacete. La temporada passada, la primera a la màxima categoria, l´escollit per estrenar el capítol de fitxatges va ser Gorka Iraizoz, lliure procedent de l´Athletic Club. La seva incorporació es va anunciar el 14 de juny.

En les anteriors temporades a Segona A, tret del curs 2009-10, mai el Girona havia trigat tant a donar la benvinguda al primer fitxatge. A finals de juny es van conèixer les altes de Manga del Gavà (2008-09), Richy del Còrdova (2011-12), Becerra del Madrid Castella (2012-13) i del retorn de Matamala del Recreativo de Huelva (2013-14). Sí que hi va haver més incertesa el curs 2010-11 el del traspàs de la propietat de Josep Gusó a Josep Delgado. Aleshores el director esportiu Javi Salamero havia deixat lligats tres fitxatges (Cherfa, Luso Delgado i Víctor Curto) abans de ser rellevat del càrrec. El primer de ser anunciat i presentat va ser el lateral esquerre algerià del Nàstic Walid Cherfa el 22 de juny del 2010. Al cap d´un parell de setmanes d´entrenaments, Raül Agné va descartar-lo i el club va rescindir-li el contracte.