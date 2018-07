Coris tornarà aquesta setmana als entrenaments

Va ser una de les notes negatives de l'estada a Manchester. No havia passat ni mitja hora de partit a Leyland contra el Bolton que Sebas Coris va demanar el canvi. Una punxada a la cuixa van encendre les alarmes. Coris va iniciar tractament i ja no va participar del segon amistós contra l'Oldham. Tampoc va viatjar a l'Índia i va tornar a Girona per recuperar-se. La lesió muscular que pateix no és gaire greu i en principi la idea del club és que Coris aquesta mateixa setmana pugui ja reincorporar-se als entrenaments a les ordres d'Eusebio.