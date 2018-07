Mojica i Stuani es posen avui a les ordres d'Eusebio

Més de tres setmanes després que el Girona 2018-19 alcés el teló de la pretemporada amb les revisions mèdiques i els primers entrenaments, no serà fins aquesta tarda que Eusebio Sacristán pugui disposar de la plantilla al complet. No, que ningú es faci il·lusions que de fitxatges, el tècnic de La Seca encara no en veurà cap. El que sí que veurà avui és com li arriben dos nous efectius al vestidor. Es tracta de Johan Mojica i Cristhian Stuani que ahir van aterrar a terres gironines i avui s'incorporaran a la dinàmica de l'equip. El colombià i l'uruguaià han gaudit de més vacances que la resta dels seus companys perquè van participar al Mundial i arribar als quarts de final. En canvi, Bounou, que també va ser al Mundial de Rússia, ja va viatjar a Manchester perquè el Marroc no va superar la fase de grups. Mojica i Stuani passaran aquest matí la revisió mèdica i a la tarda d'uniran als seus companys a l'entrenament que Eusebio dirigirà a La Vinya. La seva inclusió al grup serà progressiva ja que arriben de vacances i necessitaran força temps per estar al mateix nivell físic que la resta dels seus companys, que ja fa tres setmanes que treballen a tot drap.

D'aquesta manera, amb Mojica i Stuani, Eusebio veurà més compensada una plantilla que fins ara només tenia Carles Planas com a lateral esquerre pur i Choco Lozano i el jove del Peralada Kevin Soni de davanters centres. Sembla molt poc probable que cap dels dos es desplacin dijous a La Nova Creu Alta per enfrontar-se al Sabadell (20:00) i també és difícil que tinguin minuts dissabte contra el Tottenham Hotspur al Torneig Costa Brava. Tot i la seva incorporació als entrenaments, el Girona continua amb mancances a l'equip. La baixa de Pablo Maffeo encara no s'ha suplert amb cap altre lateral dret i també manca com mínim un altre davanter centre que ocupi el lloc deixat per Olunga. A més a més, la porta per a reforçar la parcel·la ofensiva continua oberta.

Tant Mojica com Stuani són dos dels jugadors que el Girona té a l'aparador. La seva venda no és imprescindible però per cartell, el colombià i l'uruguaià són dos dels homes pels quals el club en podria treure més bon pessic. En el cas de Mojica, el Girona va decidir pagar els 5 milions al Rayo Vallecano i quedar-se el jugador amb propietat després de dues cessions. Ara caldrà veure si Mojica es queda a Girona o el club en treu un rendiment econòmic. El Sevilla de Pablo Machín és un dels equips que s'hi ha interessat aquest estiu. Mojica ha funcionat molt bé al Girona a la posició de carriler esquerrà que Machín està intentant instaurar al conjunt andalús. De la seva banda, el cartell d'Stuani s'ha revaloritzat molt gràcies als 21 gols de la temporada passada. El davanter charrúa, a més a més, va participar del Mundial de la seva selecció malgrat tenir-hi un paper poc destacat. En aquest sentit, ahir trascendia a través de diversos mitjans de comunicacio mexicans l'interès del Monterrey per l'uruguaià. La clàusula de rescissió d'Stuani és de 16 milions d'euros mentre que la de Mojica es mouria al voltant de la mateixa xifra.

Caldrà veure doncs què passa amb el futur Stuani i Mojica. De moment, l'única realitat és que tots dos se sotmetran aquest matí a revisions mèdiques i a la tarda participaran a l'entrenament a les ordres del seu nou entrenador, Eusebio Sacristán. Les úniques baixes del tècnic són ara Ramalho i Coris. El central basc continua la seva recuperació de l'esquinç al turmell i ahir va treballar a les instal·lacions de La Vinya amb el porter Suárez i el Choco Lozano.



El 19 de maig s'acaba la Lliga

D'altra banda ahir la Lliga i la Federació Espanyola van arribar a un acord per resoldre la polèmica de l'última jornada d'aquesta temporda. Finalment, la final de la Copa del Rei es disputarà el 25 de maig i la competició de Primera Divisió s'acabarà el cap de setmana anterior, el del 18-19 de maig.