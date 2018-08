«Tinc 21 anys i molt futbol per ensenyar»

Aleix Garcia només va ser set vegades titular la temporada passada en Lliga. I aquest curs vol veure més vegades el seu nom escrit a l'onze inicial del Girona: «Em veig molt més fort que la temporada passada, amb un entrenador nou tots comencen de zero i d'aquí fins al partit del Valladolid tots tenim encara uns dies per demostrar a Eusebio que podem ser titulars». El Manchester City tot just va fer oficial ahir que el migcampista d'Ulldecona tornarà a jugar cedit aquesta temporada al Girona, on tothom, club i futbolista, estan convençuts que el canvi d'entrenador serà beneficiós per a un Aleix Garcia a qui es veu molt còmode tant amb les idees d'Eusebio, «tocar més la pilota» i «jugar amb tres migcampistes» com també amb el «tracte» entre el tècnic castellà i la plantilla.

Les sensacions contradictòries de la temporada passada, còmode al club i la ciutat però poc satisfet amb el seu protagonisme al camp, no han fet dubtar Aleix Garcia a l'hora de tornar a Girona, quan des de Manchester li varen dir que un segon any cedit a Montilivi era el millor per a la seva carrera. A les oficines de la City Football Academy pensen que el talentós migcampista pot acabar sent un negoci profitós. Com ho ha estat Pablo Maffeo. El lateral d'Esplugues ha acabat deixant al voltant de 10 milions d'euros a la caixa del City pagats per un Stuttgart que va veure com el futbolista català es va anar fent gran a Montilivi. Un creixement que ara també vol fer Aleix Garcia. «Un segon any aquí és una gran oportunitat per a mi i més amb aquest entrenador, que li agrada molt més jugar la pilota, igual que a mi», va explicar ahir el migcampista després de la sessió del matí en els nous camps d'entrenament de La Vinya al complex del PGA Catalunya.

En el moment de la seva arribada, Eusebio Sacristán va explicar que volia aprofitar la inèrcia del futbol que havia implementat Pablo Machín a Girona. Però, a poc a poc, el tècnic castellà es va decantant per jugar amb un sistema més semblant al que ell havia servit a la Reial Societat i als seus anterirors equips amb quatre defenses i tres peces al mig del camp. Un dibuix amb el qual Aleix Garcia es troba còmode. «Amb tres migcampistes hi ha més oportunitats per jugar, la rivalitat és forta perquè som cinc jugadors al mig del camp i tothom vol jugar, però treballant tots junts les coses aniran bé per a l'equip», argumentava un futbolista de toc com Aleix Garcia, que, abans d'arribar a Montilivi, va passar pel futbol base del Vila-real i del Manchester City.

Sobre el dibuix, Aleix Garcia dubta que la línia de tres centrals i carrilers llargs inalterables amb Pablo Machín segueixin sent la norma a Montilivi: «Nosaltres seguirem sent un equip intens, però la proposta de joc serà diferent, perquè Eusebio crec que voldrà canviar el sistema perquè li agrada jugar amb defensa de quatre i quan hem provat amb la de cinc hi ha coses que no li han agradat». De moment, en els partits de pretemporada, Aleix Garcia ha jugat al mig del camp però en una posició una mica més avançada que en el curs. Sempre amb un pivot defensiu (Timor, Alcaraz...) per darrere seu. «Vaig parlar amb Eusebio i em va dir que també em volia veure jugar una mica més avançat; la veritat és que m'agrada tot i que en els últims anys he jugat sempre més de pivot», va detallar Aleix Garcia, que sap que «Eusebio m'està donant moltes oportunitats aquesta pretemporada i espero tenir-ne també a la Lliga».

El migcampista no amaga que està content amb Eusebio, un tècnic més proper als jugadors que Pablo Machín, i també té bones paraules per al seu segon, Onésimo. «La temporada passada hi havia molt bon ambient, però és cert que el tracte ara és molt més proper. La figura d'Onesimo també ha ajudat molt en aquest sentit i sí que és cert que el tracte és molt millor aquest any», va dir Aleix, que, però, assegurava que la temporada passada no va arribar mai a pensar a tirar la tovallola: «Tenia molta gent al meu voltant que m'ajudava i m'animava sempre, però està clar que quan no jugues sempre hi ha un moment que està més baix d'ànims».