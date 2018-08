El Girona s'imposa a Sabadell des del punt de penal

No només a l'Índia, sinó que també a Catalunya el Girona d'Eusebio sap guanyar partits. Ho ha fet aquest vespre, al camp del Sabadell, en un matx ensopit, típic de pretemporada, en què els blanc-i-vermells hi han posat una marxa més i s'han imposat gràcies a un solitari gol de Portu des del punt de penal a la segona meitat. Més minuts a les cames pels jugadors i una altra bona notícia: una actuació més sense rebre cap gol.



A només un parell de dies de rebre el Tottenham anglès, un rival de primer nivell, i de presentar-se a Montilivi, l'equip que ha saltat avui al damunt de la gespa de la Nova Creu Alta ha estat bastant experimental, amb uns quants jugadors del filial. Apostant aquesta vegada pels tres centrals, un dibuix que s'ha anat combinant amb el 4-3-3 durant l'estiu, Eusebio ha fet jugar d'inici a Iraizoz, Coris, Alcalá, Planas, Pons i Aleix com a únics futbolistes del primer equip. S'hi estrenava Giorgi Kochorashvili, fitxat aquest estiu per reforçar el Peralada, que ha actuat com a pivot.



Un pèl més incisiu ha començat el Girona, tot i que tampoc s'ha convertit en l'amo i senyor, però sí que ha gaudit de més i millors ocasions per desnivellar la balança. Ara bé, el Sabadell també ha dit la seva. Almenys un parell de cops, passada la mitja hora. Arturo ha rematat pel damunt del travesser al 32, mentre que Querol, pocs minuts més tard, ha obligat a Gorka a intervenir. A l'altra porteria, el primer en provar-ho ha estat Kévin Soni, als 6 minuts. Pedro Porro l'ha tingut una estona després, però el seu xut ha sortit fregant el pal. Roberto ha atrapat el remat de Coris al 20 i al 28, el porter ha evitat el 0-1 davant Soni, que ha disparat a boca de canó.



A per totes i sense donar cap opció al rival ha saltat l'equip al segon acte. Abans de la roda de canvis, Aleix Garcia s'ha fet un tip de servir des de la cantonada; una clara mostra del setge blanc-i-vermell, que tot i així no ha fructificat. El propi Aleix ha engaltat un bon xut al 52, mentre que Roberto s'ha estirat per rebutjar un cop de cap d'Alcalá. Ja amb cames fresques al camp, el porter arlequinat ha volat per evitar el gol de Portu.



Tanta insistència ha donat el seu fruit quan faltaven 20 minuts. Unes inofensives mans de Rubio han estat decretades com a penal per l'àrbitre. La pena màxima l'ha transformat Portu, fent pujar el 0-1 al marcador.



Poc més ha passat des de llavors. Un xut del veterà Migue de falta que ha picat a la tanca defensiva ha estat l'única acció destacada dels locals, que no han trobat la fórmula per empatar. A l'altra cantó, Roberto ha tornat a intervenir, aquest cop en un remat del 'Choco' Lozano. Nova victòria i ara a pensar en el Tottenham, que visitarà dissabte l'estadi de Montilivi.

Sabadell: Roberto, Valentín, Aleix, Ángel, Adri Cuevas, Arturo, Néstor Querol, Óscar Rubio, Pedro Capó, Migue i Gato. També han jugat: Edgar, Pol Ballester, Carlos Cobo, Acedo, Casals, Castanyer.

Girona: Iraizoz, Coris, Èric Montes, Alcalá, Planas, Giorgi, Pere Pons, Aleix Garcia, Andzouana, Pedro Porro i Soni. També han jugat: Portu, Aday, Moha, Granell, Lozano, Timor, Juanpe, Muniesa, Bernardo.

Gols: 0-1, Portu de penal (min. 71)

Àrbitre: Albert Català. Ha amonestat Aday.

Estadi: Nova Creu Alta de Sabadell, 2.084 espectadors.