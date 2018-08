Eusebio: «Confio que no marxarà cap jugador important»

El nou entrenador del Girona, Eusebio Sacristán, ha admès avui que el club "treballarà fins al final del mercat per reforçar la plantilla en algunes posicions concretes", però ha negat que estigues preocupat per l'absència de cares noves a la plantilla i ha deixat clar que, ara mateix, el més important és no perdre peces com per exemple Stuani o Portu, molt valorades en el mercat: "Confio que no marxarà cap jugador important i que ells valorin que els hi hauria d'arribar una oferta molt important per deixar el Girona, perquè som un club estable on ells podran seguir sent feliços i també seguir creixent com a jugadors. Una altra història seria que rebessin una gran oferta que no poguessin rebutjar".

Sobre els possibles fitxatges, Eusebio ha assegurat que "si tenim paciència, podrem aconseguir les millors opcions, però no hem d'estar preocupats perquè tenim un bon grup que ens permetrà arribar bé al partit contra el Valladolid".

Eusebio també ha confirmat que Stuani i Mojica no jugaran el partit de demà contra el Tottenham, perquè "porten només un parell de sessions d'entrenament i necessiten més temps per posar-se a punt" mentre que Ramalho sí que està recuperat i "podrem comptar amb ell".

"Ens enfrontarem a un rival molt potent i serà una prova per veure on estem, el Tottenham és un dels millors equips d'Europa encara que tenen molts internacionals i, en aquests moments de la pretemporada, tindran moltes baixes", ha dit Eusebio conscient que el tècnic del Tottenham, Mauricio Pochettino, no comptarà demà a Montilivi amb jugadors com Harry Kane, Kieran Trippier o Hugo Lloris entre d'altres.