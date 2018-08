Rubén Alcaraz és traspassat al Valladolid

Rubén Alcaraz ja feia un dia i mig que era a Valladolid acabant de negociar les condicions del seu nou contracte amb el conjunt castellà. No ha estat fins aquest migdia que el Girona i el Valladolid han arribat a un acord pel traspàs del migcampista barceloní, que signa per quatre temporades amb el club blanc-i-violeta. Malgrat la més que notable temporada amb l'Almeria (39 partits i 9 gols) on va jugar cedit el curs passat, Alcaraz no ha convençut Eusebio Sacristán que s'estima més David Timor per a la posició de pivot defensiu. A més a més, el tècnic ja ha explicat avui que ha demanat més reforços al mig del camp, un altre senyal que no hi havia lloc per a Alcaraz.

El barceloní va arribar a Montilivi l'estiu del 2016 procedent de l'Hospitalet i va ser protagonista la temporada de l'ascens a Primera (17-18) amb gols importants com al camp del Tenerife (3-3). A Valladolid estarà dirigit pel tècnic barceloní Sergio González i es retrobarà amb el seu excompany al Girona Kiko Olivas.