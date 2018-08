Després, la competició decidirà. Les coses aniran millor o pitjor i serà una temporada d'èxits, de patiment o un fracàs absolut. Ara és impossible de dir. Però de moment, aquest Girona fa molt bona pinta. Ja no per les golejades a l'Índia, ni tampoc pel triomf a Sabadell. Que també. Sinó per la golejada que aquesta tarda l'equip ha signat contra el Tottenham a Montilivi per ajudicar-se el Trofeu Costa Brava. Amo i senyor durant gairebé els 90 minuts, els d'Eusebio han sabut sobreposar-se al gol inicial de Lucas Moura. I no només han fet quatre gols i han estat superiors, sinó que també han gaudit de nombroses ocasions perquè la diferències fos més àmplia.

Amb al Lliga a tocar, Eusebio ha deixat alguna pista tot presentant l'onze més competitiu possible, lluny d'alguns dels experiments que ha ofert durant la pretemporada. Ni rastre dels tres centrals i carrilers; de nou, amb quatre defenses i un marcat pivot defensiu, amb dos puntes i poblant el mig del camp d'interiors. Homes com Aday, Pere Pons i Alcalá s'han quedat a la banqueta; també Ramalho, que tot just surt d'una lesió.

En canvi, sorpresa: Pedro Porro, destinat al filial però amb un futur prometedor, ha estat l'encarregat d'ocupar la banda dreta de la defensa. Muniesa, a l'esquerra mentre que Bernardo i Juanpe s'han partit l'eix central. A dalt, sense sorpreses. Amb Stuani encara faltat de ritme, Portu i Lozano s'han encarregat de buscar-se les garrofes. I han estat clars protagonistes; per les oportunitats, gols i també assistències.

Pot haver començat marcant el Tottenham, abans del quart d'hora. També és cert que s'ha vist a un Girona espès durant bastants minuts, ofegat per l'alta pressió del seu rival. Però el cert és que, al descans, el marcador ha reflectit un 2-1 a favor dels de casa. Merescut. I l'avantatge no ha estat més ampli perquè el porter Vorm no ho ha volgut.

Seves han estat dues intervencions de mèrit, amb dues mans a baix impressionants a cops de cap de Lozano. L'hondureny ha estat molt actiu al llarg d'uns 45 primers minuts que, tot i la forta calor i davant un públic més aviat impassible, no han defraudat.

Elèctric ha començat el Girona, que ha desaprofitat tres bones opcions per avançar-se abans del 0-1. A Portu, més veloç que ningú, se li ha fet de nit quan entrava tot sol dins l'àrea; més tard, un xut de Pedro Porro l'ha taponat un defensa enviat la pilota a córner; i en l'acció següent, cop de cap de Lozano que Vorm ha tret amb una gran mà.

El que són les coses, però, quan millor estaven els d'Eusebio ha arribat el gol anglès. Juanpe ha arribat tard i ha comès una absurda falta al balcó de l'àrea. El cacau de Lucas no l'ha pogut atrapar Bounou.

Se li ha ennuegat el partit al Girona, que ha desaparegut. Tampoc és que el Tottenham fes res de l'altre món, però n'hi havia prou amb estar ben col·locat i apostar per una pressió alta. Per sort, Juanpe ha tornat a encendre els ànims. Al minut 22, Timor ha enviat la pilota al pal en un xut de falta. El rebuig l'ha collit Portu, omnipresent. Ha aixecat el cap i l'ha posat perquè Juanpe rematés a gol.

Després d'una actuació breu del VAR, que s'ha estrenat a Montilivi (Pochettino l'ha demanat tot reclamant un penal a favor dels seus que l'àrbitre ha desestimat), ha caigut el segon. Superada la mitja hora, una passada llarguíssima l'ha collit Portu, que se n'ha anat amb velocitat del seu marcador. Ha entrat dins l'àrea i l'ha posat al cor de la petita perquè allà Lozano fes el 2-1. I no ha caigut el tercer perquè Vorm, a cop de cap de Lozano, ha tret una mà espectacular per baix.

Amb un ensurt ha començat el segon acte, quan Amos s'ha plantat tot sol a l'àrea però no ha sabut resoldre davant Bounou. Ha estat un miratge perquè el Girona ha premut l'accelerador. Sense por i a per totes. Així han continuat caient els gols. Al 52, de nou ha funcionat la connexió: Lozano ha vist la desmarcada de Portu, cap allà ha anat la pilota i el murcià que no ha perdonat.

No n'hi havia prou. Al 55, excel·lent combinació dels d'Eusebio, Portu que l'ha deixat de taló per Aleix i el d'Ulldecona que ha topat amb Gazzaniga, sota pals després del descans.

La millor acció ha servit per fer pujar el 4-1 al marcador. Borja ha posat una pilota a l'espai espectacular per Portu, que s'ha plantat a l'àrea. El seu remat ha picat al pal i el rebot l'ha collit Aleix. Primer xut que rebotava a un defensor i el segon, que acabava al fons de la xarxa.

Però els gironins en volien més. Juanpe, en dues ocasions, no ha marcat de miracle. En el primer cop de cap, l'esfèrica ha sortit fregant el pal. En el segon, s'ha hagut de lluir Gazzaniga. Mentrestant, el públic intentava fer l'onada sense massa èxit, amb la roda de canvis ja inaugurada.

Ni amb la jovenalla del filial al damunt de la gespa ha deixat el Girona de dominar. Ha baixat alguna revolució i no ha aprofitat el Tottenham, que ha estat d'allò més desencertat i desaparegut. Ja al tram final, Aday ha tingut el cinquè, però no ha estat encertat als metres finals. Ja no venia d'un gol més o menys; la golejada era un fet. Un resultat per il·lusionar-se. I també la imatge, la capacitat de remuntar contra un rival que, tot i no presentar a un bon grapat de les seves estrelles, és un dels conjunts capdavanters de la Premier. Això fa bona pinta.



Fitxa tècnica



Girona: Bounou, Pedro Porro, Bernardo, Juanpe, Muniesa, Timor, Granell, Aleix Garcia, Borja García, Portu i 'Choco' Lozano. També han jugat: Soni, Pere Pons, Aday, Alcalá, Planas, Ramalho. Montes, Andzouana, Vito, Giorgi.

Tottenham: Vorm, Aurier, Eyoma, Davies, Georgiou, Amos, Marsh, Skipp, Nkodou, Lucas Moura i Son. També han jugat: Gazzaniga, Walker-Peters, Llorente, Tanganga, Dinzeyi, Tracey, Maghoma, Bowden.

Gols: 0-1, Lucas Moura (min. 12). 1-1, Juanpe (min. 22). 2-1, 'Choco' Lozano (min. 31). 3-1, Portu (min. 52). 4-1, Aleix Garcia (min. 61).

Àrbitre: José Luis Munuera Montero. Ha amonestat Borja García (min. 33), Granell (min. 39), Muniesa (min. 45), Soni (min. 66).

Estadi: Montilivi, 7.340 espectadors.