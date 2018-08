«Un dels millors equips d'Europa» examina quin és el nivell del Girona

Un mes enrere, dia amunt dia avall, el Girona feia pública la identitat del convidat per la 42a edició del Trofeu Costa Brava. Davant la impossibilitat de poder comptar de nou amb el Manchester City, aquest cop tocava a un altre dels pesos pesants d'Anglaterra: el Tottenham. «Un dels millors equips d'Europa», com el definia ahir Eusebio Sacristán. Una veritable pedra de toc quan queden un parell de setmanes per estrenar la Lliga; una «prova per saber on som i quin és el nostre nivell», com afegia l'entrenador. Un partit que ha aixecat molta expectació. Rauxa, això sí, que ha quedat un xic descafeïnada després de saber que els de Mauricio Pochettino no vindran amb totes les seves estrelles. Però suficients motius hi ha per veure en acció els blanc-i-vermells, que es presentaran avui davant la seva afició amb la intenció d'allargar la bona ratxa de resultats a la pretemporada -ja acumulen tres victòries- tot mantenint, un dia més, la porta a zero.

Els interrogants dels dos duels a Anglaterra s'han esvaït amb els últims resultats. Golejades a l'Índia i un triomf pràctic a Sabadell. Ara, tot esperant reforços i agafant la forma i els conceptes per encetar el campionat amb garanties, toca oferir una bona imatge davant un rival de Champions. Eusebio disposarà de tots els seus efectius disponibles, tret dels mundialistes Johan Mojica i Christian Stuani, que porten molts pocs entrenaments a les cames. El Tottenham, que fa pocs dies s'enfrontava al Barça als Estats Units, té encara més baixes. I d'importants. Lloris, Verthonghen, Trippier, Alderweireld, Rose, Alli i Dembélé, encara de vacances, no hi seran. Tampoc la seva gran estrella, Harry Kane. L'expedició, que viatja avui mateix cap a Girona, sí que comptarà amb homes com Eriksen, Wanyama o Moura.

El Girona, amb 14 títols, és l'equip que més cops ha guanyat el Costa Brava. El més recent, fa un any: un 1-0 contra el City que va servir de punt d'inflexió després d'una pretemporada força irregular i sense punteria de cara a gol.