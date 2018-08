Rubén Alcaraz és traspassat al Valladolid, amb qui signa fins al 2022

Rubén Alcaraz ja feia un dia i mig que era a Valladolid acabant de negociar les condicions del seu nou contracte amb el conjunt castellà. No va ser, però, fins ahir al migdia que el Girona i el Valladolid van arribar a un acord pel traspàs del migcampista barceloní, que ha signat per quatre temporades amb el club blanc-i-violeta. Malgrat la més que notable temporada amb l'Almeria (39 partits i 9 gols) on va jugar cedit el curs passat, Alcaraz no ha convençut Eusebio Sacristán aquest estiu. El tècnic que s'estima més Timor per a la posició de pivot defensiu i, a més a més, va revelar ahir que hi haurà reforços al mig del camp. Una altra senyal ben clara que no hi havia lloc per a Alcaraz al Girona 2018-19. Segons Catalunya Ràdio, l'operació es va tancar per un milió d'euros fixe més mig més de variable segons objectius. De confirmar-se aquestes xifres, Alcaraz es convertiria en el traspàs més car d'un futbolista en la història de l'entitat. Fins ara aquest honor corresponia a Ranko Despotovic, venut a l'Urawa Reds el 2011 per 700.000 euros. Aquest estiu, el Girona també ha ingressat un milió del Sevilla per Pablo Machín.El barceloní va arribar a Montilivi l'estiu del 2016 procedent de l'Hospitalet i va viure l'ascens a Primera. Ahir a la tarda, Alcaraz ja va fer el primer entrenament a les ordres de Sergio González.