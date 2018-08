«Estic content però encara ens queda molt de camí per recórrer»

Satisfet amb el rendiment de l'equip, però encara queda molta feina per fer. Després de la victòria 4-1 contra «un dels grans», Eusebio Sacristán valora més que positivament la pretemporada que estan fent els seus homes. «La idea és desequilibrar. S'han aconseguit trobar les virtuts del Girona durant aquests anys i els matisos que jo els puc aportar. Estic molt content», explica. El tècnic novament va apostar pel 4-3-3, però «més que parlar de sistema» prefereix «parlar de fases de joc». «Que ens sentim bé pressionant a camp contrari i defensant a prop de la nostra àrea», diu. Eusebio també destaca com l'equip ha sigut capaç d'organitzar-se i saber plantar cara a tot un Tottenham, que els primers minuts l'ha fet patir: «Els perills de la primera part han estat anecdòtics en la segona». Tot i això, l'entrenador adverteix que no cal precipitar-se, ja que «encara queda molt recorregut. És positiu que encaixem pocs gols, sobretot per al funcionament defensiu de l'equip. El resultat ajuda que puguem seguir treballant en la millora de l'equip i que els jugadors agafin confiança», conclou.