El Girona il·lusiona amb una golejada

En un esport on els números manen, és curiós veure com a vegades són les sensacions les que més tenen alguna cosa a dir que no pas les matemàtiques. La teòrica no hi pinta massa. Per això, a dia d'avui, no és gens exagerat il·lusionar-se amb aquest Girona i ser optimista. Després, el temps dirà. I els resultats. Però si algú es vol fiar de les sensacions, pot estar d'enhorabona. Ja no per les golejades a l'Índia, el primer símptoma d'alegria després d'uns mals resultats a Anglaterra contra Bolton i Oldham. Ni tampoc pel pràctic triomf de fa pocs dies al camp del Sabadell. Que també, perquè tot ajuda. La traca, la confirmació, arribava ahir. Com fa un any, el Trofeu Costa Brava va servir perquè el Girona oferís la seva millor versió de l'estiu. Aquest cop, el botxí no va ser el Manchester City ni el marcador va ser breu; li va tocar rebre al Tottenham. I de valent. Un rival que, malgrat avançar-se prou aviat en el marcador, es va endur un cabàs de gols cap a casa. En va tenir culpa la velocitat de Portu, la fiabilitat a dalt de Lozano i la visió de joc de Borja García; també la solidesa al darrere, o el ja tradicional cop de cap de Juanpe. En definitiva, la maquinària va funcionar en conjunt i el públic, ahir més de 7.000 espectadors, ho van acabar celebrant amb onada inclosa.

La Lliga s'acosta i ja és hora d'aparcar els invents. Ho sap Eusebio, que va apostar per un onze amb la majoria de futbolistes que, segurament, seran titulars en l'inici de la competició. De nou, el dibuix va tornar a oferir una defensa de quatre, un pivot defensiu, tres interiors i un parell de davanters. La sorpresa va ser veure el jove i prometedor Pedro Porro al lateral dret. La resta, bàsicament els esperats, amb Pere Pons a la banqueta i Aleix Garcia d'inici. La cosa va funcionar. No ho semblava, perquè Lucas Moura avançava els anglesos al minut 12. El brasiler, de falta i sense miraments, afusellava Bounou per signar el 0-1. I això que el Girona havia començat bé, elèctric, i acostant-se amb perill. A Portu se li va fer de nit als tres minuts quan enfilava sol cap a porteria; el xut de Pedro Porro el va taponar la defensa i, poc després, Vorm treia una mà espectacular en un cop de mà col·locat del Choco Lozano.

El gol en contra va estabornir els d'Eusebio, però només uns instants. Tampoc hi va fer més sang el Tottenham, que pressionava molt amunt i poc més. D'arguments, en va oferir pocs l'equip de Mauricio Pochettino, que es presentava a Montilivi sense alguns dels seus millors futbolistes. Al ritme de Portu, el Girona va despertar. Llavors ja no hi va haver ningú que el pogués aturar. A l'equip, ni a Portu. El murcià, amb un punt de velocitat més que ningú, va portar de corcoll la defensa visitant. Ell va collir el rebuig del pal en una falta de Timor i es va encarregar de posar la pilota just al cap de Juanpe perquè el canari marqués l'empat.

Tot just era el minut 22 i encara hi havia molt a dir. Abans del 2-1, un parell d'anècdotes. Una, la primera aparició del VAR a Montilivi. El va reclamar Pochettino tot demanant penal. L'àrbitre, després de rumiar-s'ho i rebre ajuda, va decidir que no hi havia cap raó per assenyalar els onze metres. I l'altra, un breu descans perquè els jugadors s'hidratessin. Només tornar-se a posar la pilota en joc, Portu va rebre una passada d'espai a la banda dreta. Amb metres per davant, va marxar del seu marcador per velocitat, va entrar fins la cuina i allà va trobar Lozano. La passada la va rematar l'hondureny amb un toc subtil i precís per fer el segon. I si ell mateix no va fer el tercer, va ser perquè Vorm, un cop més, va salvar un precís i col·locat cop de cap amb una gran intervenció.

Només encetar-se el segon acte, Amos va tenir l'empat a les seves botes però no va estar gens encertat davant Bounou. Va ser un miratge, perquè al Tottenham ni se'l va veure. Tampoc Fernando Llorente, que va saltar al camp i no va tocar pràcticament pilota. No el va deixar el Girona, que va signar uns segons 45 minuts per emmarcar. De nou, al ritme de Portu. Al minut 52, la combinació va funcionar de nou, aquest cop a la inversa. Lozano va veure la desmarcada de Portu i cap allà que va anar la pilota. El murcià, sol davant Gazzaniga, no va perdonar. Era el 3-1.

El comptador no es va aturar. Ni la fam. Ni les ganes. Res de res. Prova d'això van ser els minuts posteriors al gol. Preciosa acció combinativa, amb Portu deixant la pilota de taló perquè Aleix rematés fluix a les mans del porter. O la jugada següent, amb una assistència de llibre de Borja per al murcià, que va xutar a la fusta. El rebuig el va collir Aleix, qui va necessitar un parell de xuts per marcar el 4-1. Els que s'ho creien, a Montilivi, van començar a fer l'onada. Uns quants motius ho justificaven.

I això que la roda de canvis ja havia començat i els joves del filial planaven al damunt de la gespa. Nanos com Soni, Montes, Andzouana i Giorgi també van tenir els seus minuts i l'equip no ho va acusar. Al contrari. Va dominar sense patir el Tottenham. Fins i tot hauria pogut caure el cinquè, si Aday hagués estat més encertat als metres finals. La victòria era un fet. Golejada, excel·lents sensacions i el Trofeu Costa Brava que es quedava a casa.