La defensa de 4 guanya la partida

En el dia de la seva presentació com a nou entrenador del Girona, Eusebio Sacristán va assegurar que aterrava a Montilivi amb la intenció d´aprofitar l´herència deixada per l´ara tècnic del Sevilla Pablo Machín en les seves temporades a la banqueta gironina. Eusebio, i també Quique Cárcel, defensaven en els seus discursos que el que havia funcionat en els últims anys, és a dir la línia de tres defenses i el joc per les bandes amb dos carrilers llargs, podria seguir tenint recorregut tot i el canvi de tècnic. «La meva idea és adaptar-me a la idea de joc que ha desenvolupat l´equip aquests darrers anys, polint-ho amb els meus matisos», va dir Eusebio un ara ja llunyà 8 de juny. Uns matisos que, a l´hora de la veritat, deixaran la línia de tres defenses com a variant perquè el Girona passi a jugar amb un 4-3-3, amb matisos, que ha estat més habitual amb Eusebio en els altres equips que ha entrenat. Un 4-3-3 que funciona bé, com es va poder veure dissabte contra el Tottenham, en un partit on el tècnic del Girona va posar un onze sobre el camp que no hauria de ser molt diferent del que jugui contra el Valladolid, amb la incorporació –en alguns casos, gairebé per descomptat i, en altres, menys– de jugadors com Stuani, Mojica, Pere Pons o Aday. Unes càbales sobre l´onze que s´enfrontarà contra el Valladolid que, però, es poden acabar difuminant si passa el que més preocupa a Montilivi: que algun club vingui, pagui i s´emporti Stuani, Portu o alguna de les peces importants de la plantilla. També, encara que d´això se´n parli menys, el possible onze del Girona si finalment acaba arribant alguna cara nova a la plantilla. Però, efectivament, d´això ara se´n parla menys.

A Eusebio ningú li podrà dir que va mentir el dia de la seva presentació. El nou entrenador del Girona ha jugat amb el 3-5-2 de Machín en alguns partits d´aquesta pretemporada. Un sistema que, de fet, s´adapta bé a una plantilla plena de centrals (Bernardo, Juanpe, Alcalà, Muniesa i Ramalho) i amb bastants menys laterals clars, sobretot a la banda dreta. Però no sembla que Eusebio quedés molt satisfet, o «còmode» en les seves pròpies paraules, veient jugar el seu equip amb el 3-5-2 que tan habitual es va fer a Montilivi amb Pablo Machín a la banqueta.

Els jugadors tenen clar que Eusebio s´acabarà decantant pel 4-3-3 i, la setmana passada, un dels migcampistes, Aleix Garcia, deixava clar que es tractava de ser igual de dinàmics que sempre però sortint des d´un altre dibuix: «Nosaltres seguirem sent un equip intens, però la proposta de joc serà diferent, perquè Eusebio crec que voldrà canviar el sistema perquè li agrada jugar amb defensa de quatre i, quan hem provat amb la de cinc, hi ha coses que no li han agradat».

Un parell de dies més tard, divendres en la roda de premsa prèvia al Trofeu Costa Brava, no va ser tan clar com Aleix Garcia i va mantenir el discurs que seguia provant els diferents sistemes: «Estem provant coses i canviant detalls, perquè tant jo com l´equip ens sentim còmodes amb el que estem fent».



El 4-3-3 davant el Tottenham

Entre les «proves» de les que parlava el dia abans al PGA Catalunya, Eusebio hi deu incloure l´onze i el dibuix que va fer servir dissabte davant el Tottenham a Montilivi. Una prova que va sortir bé, tant pel resultat (4-1) com per la imatge que va donar l´equip. Sense Stuani i Mojica, que porten pocs entrenaments després d´haver-se incorporat més tard en haver jugat el Mundial de Rússia, Eusebio va posar sobre el camp un onze que, segurament, no serà molt i molt diferent del que jugarà el primer partit de lliga contra el Valladolid. El tècnic va jugar amb un 4-3-3 on destacava la presència de Muniesa i Pedro Porro en els dos laterals; el jove de 18 anys va ser un dels millors jugadors del partit. La presència de Timor en la posició de pivot defensiu en detriment d´un Pere Pons que, en aquesta pretemporada, Eusebio ha provat també en la posició d´interior, on dissabte van jugar d´entrada Àlex Granell i Aleix Garcia. A davant, Borja per l´esquerra, Portu per la dreta i el Choco Lozano en la posició de «9» que, si no passa res, ha de ser per a Stuani. Comptant que no marxa ningú, i que de moment encara no hi ha cares noves, caldrà veure si Eusebio s´atreveix a apostar per Pedro Porro en la posició de lateral dret, on té com a alternatives Aday i Jonás Ramalho i que passa en un mig del camp on, ara per ara, entre quatre jugadors (Timor, Pons, Granell i Aleix Garcia) es disputen els tres llocs. El darrer dubte és la possible entrada de Mojica en el lateral esquerre un cop s´hagi integrat completament al grup. Dissabte, Eusebio va apostar per jugar-hi amb un central que s´hi adapta bé (Muniesa) tot i que també té un altre lateral esquerre específic: Carles Planas.

L´aposta més espectacular seria la de Pedro Porro. Un teòric davanter, o extrem, que la temporada passada va destacar molt en el juvenil (arribant a debutar tant amb Peralada a Segona B com amb el primer equip a la Copa) i que dissabte va brillar jugant de lateral. «Volíem treballar amb un lateral amb profunditat i Pedro té condicions, li hem donat continuïtat i ho ha fet bé, però també tenim altres jugadors per a aquesta posició», va dir Eusebio després d´un partit sobre un jugador a qui el club ha hagut de tornar a renovar aquest estiu davant l´interès de clubs com el Madrid per endur-se´l.

Més enllà de la prometedora actuació de Pedro Porro, Eusebio tampoc es va voler mullar gaire dissabte en el debat sobre el sistema tot i que sembla que la defensa de quatre, amb el 4-3-3, ha acabat guanyant la partida a l´antic 3-5-2 de Machín. «Busquem que l´equip sigui equilibrat en defensa i en atac i veure com els jugadors se senten més còmodes per poder treballar els aspectes defensius, la pressió...», es va limitar a dir Eusebio, que manté que el seu full de ruta és «mantenir les virtuts que ha tingut aquest equip durant els últims anys i afegir-hi algunes coses que crec que puc aportar».



Guardiola dona minuts a Brahim

Més enllà dels sistemes i de la possibilitat que un equip pagui per emportar-se Stuani o Portu, el gran debat al voltant del Girona és l´absència de cares noves a la plantilla. La setmana passada, Eusebio demanava tenir «paciència» perquè el tècnic creu que el pas dels dies pot provocar que «tinguem oportunitats abans del tancament del mercat». A la lliga espanyola, el període de fitxatges acaba a final de mes, quan ja s´hauran disputat dues jornades de lliga, però, per exemple, a Anglaterra el mercat s´acaba aquest dijous en una altra data que tenen marcada en vermell a les oficines de Montilivi. Un dia que, segurament, ja estarà clar amb quins jugadors no compta Pep Guardiola per al primer equip del City i quins són susceptibles de sortir cedits a un altre equip com el Girona. Entre aquests, el nom més llaminer per al Girona és el de Brahim Díaz. El malagueny no sembla que vegi clara la seva sortida cap a Girona i vol guanyar-se el lloc a Manchester. De moment, Pep Guardiola el va fer jugar ahir en la final de la Community Shield en què el City va emportant-se el títol superant el Chelsea amb dos gols d´Agüero (2-0). Brahim va jugar els últims 15 minuts entrant en el lloc d´un altre dels joves, Phil Foden.