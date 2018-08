El Girona posa a la venda les entrades pel partit contra el Madrid del 26 d'agost

El Girona ha anunciat aquest matí el procediment per a la compra d'entrades de cara al partit contra el Madrid del diumenge 26 d'agost a un quart d'onze de la nit, que començarà dimecres amb la possibilitat que cada soci, sigui abonat o no, compri dues entrades per carnet. Divendres, si encara queden entrades disponibles, s'obrirà també la possibilitat de comprar-ne per als aficionats que no siguin socis.

Els preus de les entrades per al Girona-Madrid són de 75 euros (gols), 95 (preferent), 115 (preferent coberta), 125 (tribuna) i 185 (seients VIP). Sensiblement més cars que els preus del primer partit de lliga contra el Valladolid: 30 (gols), 45 (preferent), 50 (preferent coberta) i 60 (tribuna).

Els socis del Girona amb abonament tenen inclòs en el preu del carnet tots els partits de lliga.