El cos tècnic d'Eusebio, encantat al Girona

Un canvi com el que s'ha produït aquest any a la banqueta del Girona pot ser traumàtic. Han estat gairebé 5 anys amb el mateix cos tècnic, amb una idea clara i amb molts èxits sobre el terreny de joc. Eusebio i els seus homes, però, han arribat a Girona amb una gran templança i el positivisme per bandera, fet que ha permès amortir el cop que podia suposar la marxa de Pablo Machín.

El tècnic de La Seca va arribar sense fer gaire soroll i afirmant que s'adaptaria a allò que havia predominat a l'equip en els darrers. Al llarg de la pretemporada ha anat introduint els seus matisos, que han estat ben rebuts a la plantilla. En tots aquests canvis hi tenen un paper molt important els homes que han acompanyat Eusebio a la seva aventura gironina.

Onésimo (segon entrenador), Juan Carlos Andrés (tercer entrenador), Gerardo Izaguirre (preparador físic) i Aitor Unzué (analista) han explicat en declaracions per la web del club que estan molt satisfets amb aquestes primeres setmanes al Girona. Tots ells coincideixen en el fet que «és una sorpresa i una alegria tot el que ens hem trobat, tant a nivell de jugadors com d'infraestructes».

El segon entrenador, Onésimo, ha volgut traslladar el mateix missatge que transmet Eusebio en les seves rodes de premsa. «Amb tranquil·litat i humilitat aconseguirem els nostres objectius. Hem de saber qui som», ha declarat l'exentrenador del Valladolid, entre d'altres. A més, ha valorat molt positivament que el primer partit de lliga, precisament contra el seu exequip, sigui a Montilivi. Onésimo preveu que els blanc i violetes siguin un rival directe, per això «és clau sumar els tres primers punts», ha apuntat.

El tercer entrenador, Juan Carlos Andrés, i el preparador físic, Gerardo Izaguirre, han posat un gran èmfasi en la sorpresa que els ha suposat l'organització del club. «Els mitjans del club són increïbles, la gent se sorprendria de la quantitat de recursos que té el Girona», ha destacat Juan Carlos Andrés. A més, els dos coincideixen a dir que «l'equip és una família» i el nivell dels jugadors és «molt alt».

En la mateixa línia, Aitor Unzué ha apuntat que té «totes les facilitats per realitzar les tasques d'anàlisi» amb materials de gran qualitat. Convençut que l'equip farà una gran temporada, remarca que es «vol aprofitar l'inèrcia positiva de l'equip».