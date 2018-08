Les entrades per veure el Reial Madrid, cinc euros més cares que fa un any

No ets abonat del Girona i vols veure en directe el partit d'aquesta temporada contra el Reial Madrid a Montilivi? Cap problema però un avís: et tocarà rascar-te la butxaca. Més, fins i tot, que aquesta última temporada. La diferència no és gaire gran; només cinc euros. Però els preus, per a totes i cadascuna de les zones de l'estadi, s'han inflat una mica. Ahir al matí el club va anunciar que les entrades per al matx amb el conjunt blanc, fixat per al proper diumenge 26 d'agost a partir d'un quart d'onze de la nit, estaran a la venda a partir de demà dimecres.

El procediment és el següent. Entre demà i divendres, cada soci, sigui o no abonat, tindrà la possibilitat de comprar dues entrades per cada carnet. Serà a partir de divendres, si encara hi ha tiquets disponibles, que el club oferirà la possibilitat de comprar-ne per a tots aquells aficionats que no siguin socis blanc-i-vermells.

Els preus oscil·len des dels 75 euros, el més baix, fins als 185. El primer corresponent a una localitat en algun dels dos gols de l'estadi: nord o sud. Un seient a la graderia preferent costa 95 euros, mentre que s'eleva fins als 115 si es tracta de la part coberta d'aquesta zona del camp. Una entrada a tribuna val 125 euros, mentre que puja bastant més, fins als 185 euros, per a qualsevol dels seients VIP que s'inauguren aquesta temporada; una de les moltes millores que l'estadi presentarà després de les obres que s'estan realitzant aquest estiu.



Els preus s'enfilen una mica

Si es compara amb l'últim curs, les entrades per veure el Reial Madrid a Girona són una mica més cares. Totes i cadascuna, tenint en compte la zona de l'estadi, han pujat 5 euros. És a dir, que uns mesos enrere, un seient a gol costava 70 euros, 90 a preferent, 110 a la part coberta d'aquesta graderia i 120 a Tribuna. Llavors encara no es podia gaudir dels nous seients VIP.

La comparació s'accentua bastant més si es repassen els preus de les entrades corresponents al primer partit d'aquesta Lliga, coincidint amb la visita del Valladolid el divendres de la setmana vinent, en un duel que començarà a les 8 del vespre i que servirà per estrenar la Lliga. En aquesta ocasió, serà molt més econòmic que no pas veure al Reial Madrid. Una localitat a qualsevol dels dos gols costa 30 euros. S'enfila fins els 45 euros si es tracta d'un seient a Preferent, i a 50 si és la zona coberta. Finalment, una entrada a tribuna costa 60 euros.