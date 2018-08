Només un dels quatre primers partits de Lliga del Girona és en cap de setmana

El temor que s'havia instal·lat ara fa un any, el d'haver de veure com el Girona li tocava jugar cada dos per tres en dilluns o divendres, sembla que es multiplicarà aquesta temporada. Almenys aquesta és la tendència després que la Lliga hagi fet públiques les primeres dates del campionat que s'estrenarà la setmana vinent i que s'allargarà fins el proper mes de maig. Ahir li va tocar veure la llum a l'enfrontament que protagonitzarà l'equip blanc-i-vermell amb el Celta a Montilivi. De nou, com ja ha passat més d'un cop, i això que només s'han fixat les quatre primeres jornades del curs, el partit no es jugarà en cap de setmana. Gironins i gallecs es veuran les cares el proper dilluns 17 de setembre a partir de les 9 de la nit. El duel serà emès en directe pel canal GOL.

De moment, només un dels primers quatre partits del Girona que ja tenen l'horari determinat, serà en cap de setmana. El que els d'Eusebio jugaran el diumenge 26 d'agost contra el Reial Madrid a l'estadi. La resta: dos en divendres (amb el Valladolid a casa i també al camp del Vila-real) i un en dilluns (l'esmentat amb el Celta).

La temporada passada, de 38 jornades, els gironins van jugar-ne 11 fora del cap de setmana, actuant com a local i visitant. Va tastar tots els dies possibles. En dilluns, va enfrontar-se al Deportivo (1-2), Alabès (2-3) i Espanyol (0-1); el dimarts guanyava el Celta (0-1); en dimecres empatava a Leganés (0-0), un dijous queia a Eibar (4-1); i en divendres, contra Celta (3-3), Reial Societat (1-1), Leganés (3-0), Deportivo (2-0) i Betis (0-1).De moment, ja se'n porten tres quan tan sols han vist la llum els horaris de quatre partits.

Una altra dada. De moment, el Girona jugarà tard els seus duels. Cap d'ells començarà a les 8 del vespre, just l'horari en què rebrà el Valladolid. Contra el Celta jugarà a les 9, a les 10 a Vila-real i a un quart d'onze s'enfrontarà al Reial Madrid.