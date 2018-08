«És una sorpresa i una alegria el que ens trobem cada dia aquí al Girona»

Seran els resultats els que dictaran sentència, com passa sempre en futbol, però ningú podrà treure a Eusebio i els seus homes de confiança el seu positivisme i optimisme després de les primeres setmanes de treball. De moment, a la gespa la cosa rutlla. Però no només pel que es veu als partits, sinó també amb la feina diària. Així ho expressen els nous membres del cos tècnic, en unes declaracions que ahir feia públiques el club.

Onésimo Sánchez, mà dreta d'Eusebio, parlava d'un «equip que té moltes ganes de créixer» i alhora destacava «la humilitat» que s'ha trobat tant a dins al vestidor com també als despatxos. «Tothom vol consolidar-se a Primera i fer-ho amb tranquil·litat. Hi ha aquesta idea generalitzada i això és bo», deia. De la seva banda, Juan Carlos Andrés, qui completa el trident de tècnics, anava més enllà: «És una veritable sorpresa i també una alegria el que ens estem trobant cada dia. Aquest club funciona com una família. És important que tothom s'ajudi». També parla d'uns mitjans «sorprenents» i que tant ell com els seus companys compten amb «moltes possibilitats» a l'hora de treballar.

S'hi suma el preparador físic, Gerardo Izaguirre. L'encarregat de suplir Jordi Balcells, ara al Sevilla amb Pablo Machín, també està «sorprès». Els motius? «Per l'estructura humana que m'he trobat i també material. Sincerament m'esperava una altra cosa. Tot el que estic veient fins ara és per estar ben content». Completa el cercle l'analista Aitor Unzué. «Des que he arribat que tot és molt positiu. Les instal·lacions, els mitjans de treball... I la plantilla. Per la qualitat dels jugadors i l'actitud».