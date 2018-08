La pregunta de l'estiu entre els aficionats del Girona FC és: «Fitxarem algú?». Després d'un any a Primera, de ser l'equip revelació i de portar la marca Manchester, semblava que aquesta temporada seria relativament més senzill fitxar jugadors. Tot el contrari. L'estiu passat, per aquestes alçades, ja havien fitxat Gorka Iraizoz (14 de juny), Bernardo (11 de juliol), Carles Planas (16 de juliol), Stuani (21 juliol), Muniesa (8 d'agost) i els quatre cedits pel City. Ara, dos mesos i mig després d'acabar la lliga, zero fitxatges i una baixa important: Pablo Maffeo. El Girona és l'únic equip de Primera que no ha incorporat cap jugador nou. Ni tan sols ningú del City, llevat d'Aleix Garcia, que ja hi era l'any passat.

No diré que la preocupació sigui extrema, però sí que és cert que la Lliga la començaran els mateixos que van ser la base de la temporada passada, amb l'excepció de Maffeo. Qualsevol nova incorporació, llevat que sigui una estrella indiscutible, difícilment entrarà en l'engranatge de l'equip d'aquí al 17 d'agost. Falten jugadors a totes les línies, però els aficionats (i els del Girona no són cap excepció) reclamen, per damunt de tot, l'arribada de davanters. Stuani no tenia recanvi l'any passat i sembla difícil que pugui repetir una temporada tan extraordinària com l'anterior. En canvi, jo pregunto: Fitxarem un porter? És una posició tan o més essencial que un davanter golejador.

Gorka Iraizoz va ser el primer fitxatge de la temporada passada. Veterà (37 anys), però amb una sòlida trajectòria a l'Espanyol i l'Athletic, estava cridat a convertir-se en el porter titular. Ho va ser fins a la vuitena jornada. La seva suplència, al camp del Depor, va coincidir amb una fase exitosa de resultats. Des d'aleshores, llevat de la segona meitat al camp de l'Atlético de Madrid, on es va mostrar molt segur, mai més se n'ha sabut res. Pablo Machín no hi va comptar més i sembla que Eusebio tampoc. Dissabte, diuen que per unes molésties, va veure el partit del Tottenham des de la llotja. L'ostracisme de Gorka és un misteri, que ni ell aclareix en una entrevista que publiquem avui. Exhibeix tranquil·litat i seguretat personal.

Amb Gorka, pel que sembla, descartat, ens queda Bono. No va sobrat. És una mica justet per Primera Divisió. La temporada passada va estar correcte, i poc més. No va ser decisiu en cap partit. Un porter ha d'aportar punts al llarg de la temporada. Si ho fan els del Barça i el Madrid, molt més el d'un equip modest. Cert que durant algunes jornades Bono no rebia gols, però el mèrit era més atribuïble a la seguretat defensiva que a les seves aturades. Els rivals gairebé no creaven ocasions. Dissabte, l'únic tret del Tottenham entre els tres pals va acabar dintre. Que el xut de Lucas Moura era potent? Sí, però va passar pel seu costat. El seleccionador del Marroc, Hervé Renard (el doble de l'actor danès que encarna Jaime Lannister a Joc de trons) va preferir Munir, suplent del Numància tota la temporada, abans que Bono per jugar el Mundial. No consta que el Girona busqui un porter. Si és així, podem tenir un problema al llarg de la lliga. I Eusebio ja sap, per la seva experiència la temporada passada a la Reial Societat, el que significa tenir problemes a la porteria.