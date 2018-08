El Girona s'ennuega al camp del Reus

Trista imatge la que ha ofert el Girona aquest vespre a Reus. Amb i sense pilota; en atac i també en defensa. No ha funcionat l'equip, que ha estat lluny dels bons minuts que ha estat capaç d'oferir en d'altres actuacions de pretemporada. Un gol de Linares, un autèntic maldecap, ha estat suficient per decidir un matx en què els blanc-i-vermells només han rematat dues vegades amb cert perill. Tot just, el dia en què Mojica i Stuani han jugat els seus minuts després de les vacances. Un d'ells, l'uruguaià, ha acabat expulsat per protestar abans del descans.

Un xut entre els tres pals, més d'una badada en defensa i fins i tot, tot i tractar-se d'un partit d'estiu, una targeta vermella directa. Aquest ha estat el decebedor bagatge d'un gris Girona després dels primers 45 minuts. Ni rastre de la fam, intensitat i velocitat de fa pocs dies contra el Tottenham. Al Baix Camp, les revolucions han estat menors i fins i tot ha estat l'equip local el que, sense fer res de l'altre món, ha pogut avançar-se i fins i tot gaudir d'alguna bona oportunitat per ampliar el seu avantatge.

Eusebio, que continua apostant pel cada cop més consolidat 4-3-3 com a dibuix, ha assegut a uns quants dels teòrics titulars, donant entrada a joves com Èric Montes, Giorgi i Soni d'inici. També han saltat a l'onze Mojica i Stuani, en els seus primers minuts de pretemporada. Mentre que el colombià ha estat més aviat desaparegut i tan sols ha intervingut per salvar una rematada a boca de gol de Linares, el davanter ha durat 40 minuts al damunt de la gespa. El que ha trigat Ais Reig en expulsar-lo. Ja amb 1-0 en contra, Stuani ha rebut una falta al mig del camp que l'àrbitre no ha assenyalat. Les seves protestes no li han sentat gens bé al col·legiat, que l'ha enviat als vestidors amb vermella directa.

Aquesta ha estat una de les imatges del primer temps. L'altra, la doble badada defensiva que ha permès a Linares afusellar Gorka al quart d'hora. Alcalá no ha estat atent a l'hora de tallar una passada a l'espai. Més desafortunat ha estat Èric Montes, que no ha sabut rebutjar una centrada al cor de l'àrea, deixant la pilota perquè el davanter del Reus signés el primer de la tarda.

Linares n'ha tingut, fins i tot, un parell més. Al 24, en una acció d'estratègia, s'ha topat amb Iraizoz. I al 29, en un contracop que naixia d'un servei de cantonada a favor dels gironins, el seu remat l'ha tret Mojica en darrera instància.

CF Reus

Als blanc-i-vermells se'ls ha vist desencertats, sense intensitat ni tampoc amb les idees massa clares. Fruit d'això és el poc perill que han generat a la porteria d'un Èdgar Badia que només ha hagut d'intervenir un cop. Pocs minuts després d'un xut desviat d'Aleix Garcia, Aday ho ha provat des de l'interior de l'àrea, amb una canonada que el porter ha rebutjat a córner. Res més.

Amb un de menys i tota una part per davant, Eusebio ha decidit tocar com menys peces millor. Ha donat descans a Mojica, fent entrar Pedro Porro i posant-lo a la dreta, situant Èric Montes a l'esquerra. Més cares noves han entrat pel Reus, que ha sortit dels vestidors decidit a dominar i buscar el segon. El primer avís, un xut de Borja Herrera sense massa problemes per a Gorka. Molt més clara ha estat la de Linares, un veritable corcó per a la defensa. Al 54, gran moviment del davanter, xut ajustat al pal i excel·lent resposta d'Iraizoz, que ha tret una mà salvadora. I una més del porter; aquest cop a cacau de Yoda, en una nova acció d'estratègia que ha agafat per sorpresa a la defensa.

Amb el pas dels minuts, el Girona s'ha espolsat la pressió de sobre i ha anat guanyant metres. Tant, que fins i tot ha gaudit d'alguna bona ocasió per empatar. Superada la mitja hora del segon temps, Pedro Porro ha fet de les seves per banda dreta, ha penjat la pilota a l'àrea i allà, el cop de cap del 'Choco' Lozano no ha entrat de miracle. Ha estat un miratge perquè l'empat no s'ha tornat a ensumar en els minuts que quedaven. Al final, derrota per la mínima, quan queda poc més d'una setmana perquè comenci la Lliga.