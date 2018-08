Dissabte, Eloi Amagat va anar a Montilivi per veure en directe el Girona-Tottenham abans de marxar dilluns cap a New York per incorporar-se al seu nou equip de la lliga nord-americana. Ahir, Eloi ja es va entrenar a les ordres del també gironí Domènec Torrent amb un equip que està en plena competició. Després de l'empat a casa de diumenge, 2-2 contra Vancouver, el New York City és tercer a quatre punts del líder, Atlanta, però amb un partit menys.