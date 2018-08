«Cada partit és una bona oportunitat per assimilar els nous conceptes»

El Girona visita avui el camp del Reus per disputar el sisè partit de pretemporada. El balanç, de moment, és molt positiu. Quatre victòries consecutives, sensacions molt bones i fermesa defensiva, ja que en els 5 partits que ha disputat només ha rebut dos gols (un de falta i un de penal). En aquesta solvència hi ha tingut un paper molt important una de les 'torres' de l'eix de la defensa, Pedro Alcalá. El central de Mazarrón ha destacat en una entrevista que «els jugadors estan molt contents amb el nou entrenador». «L'entrenador ens està transmetent el seu sistema i gaudim amb la pilota», ha apuntat Alcalá en la mateixa línia d'altres companys.



En referència al partit que l'equip disputa aquest vespre a Reus, ha afirmat que «cada partit és una bona oportunitat per seguir millorant físicament i assimilant els nous conceptes que proposa Eusebio». A la ment, però, els jugadors ja tenen la lliga al cap. Alcalá, però, no vol anar més enllà del partit contra el Valladolid. «Primer hem de començar pel primer partit contra el Valladolid i tenir un bon inici contra la nostra afició, després ja ens podrem centrar a la cita contra el Reial Madrid», ha declarat el murcià.



Alcalá espera que la bona imatge que es va donar el passat dissabte contra el Tottenham no sigui un miratge i tingui continuïtat. «Vam sortir molt endollats i es van començar a veure cosetes del que volem proposar, ara hem de seguir en la mateixa línia i plasmar-ho a la lliga», afirma el central



El de Mazarrón també ha remarcat la duresa de la pretemporada, ja que les elevades temperatures els estan fent «patir molt més que a Manchester». L'esforç ho val, però, perquè en 9 dies comença La Liga.