Punt de partida per a Stuani i Mojica

A l'espera de tancar o no un nou amistós i amb el tret de sortida de la Lliga cada cop més a prop, el Girona d'Eusebio disputa aquest vespre el seu darrer test de preparació. Serà al Baix Camp, com a convidat de la primera edició del Trofeu Ciutat de Reus. L'equip de Xavi Bartolo, que afronta un nou curs a la Segona Divisió A, serà el rival d'un matx que començarà a les 8 del vespre i que serà retransmès en directe pel canal Esport3. La gran novetat serà la presència de Cristhian Stuani i Johan Mojica, que disputaran els seus primers minuts d'aquest estiu després de reincorporar-se més tard a la feina degut a la seva participació en el recent Mundial, disputat entre el juny i juliol a Rússia.

Tant un com l'altre, que tornaven a l'activitat ara fa poc més d'una setmana, no es van vestir de curt el passat dijous al camp del Sabadell (0-1) ni tampoc van participar el dissabte en el Trofeu Costa Brava davant del Tottenham anglès (4-1). Serà avui, per tant, la primera oportunitat de veure'ls en acció. Pas important per a un Eusebio Sacristán que, sense fitxatges encara a la butxaca, va curt d'efectius i ha de tirar del filial per completar les seves convocatòries i entrenament. De nou, avui hi haurà jugadors del Peralada-Girona B a Reus. En un principi, estaran convocats els habituals: Marc Vito, Pedro Porro, Yhoan Andzouana, Kévin Soni, Èric Montes i possiblement també Giorgi Kochorashvili. L'expedició marxarà a les 12 i té previst dinar a la capital del Baix Camp.

A poc més d'una setmana de rebre el Valladolid, els gironins no tenen cap altre objectiu que confirmar les bones sensacions d'aquests últims dies i d'afegir un altre bon resultat al sac. Després d'una estada a Anglaterra per oblidar –si més no pel que fa als amistosos contra Bolton i Oldham–, el rendiment s'ha disparat en direcció positiva amb dues golejades a l'Índia, un triomf al camp del Sabadell i la millor actuació fins ara de l'estiu: un contundent 4-1 contra el Tottenham. El tècnic pot ja comptar amb Stuani i Mojica, dos homes que estan cridats a ser importants aquesta temporada, sempre i quan el club no aposti per la seva venda. El davanter ve de fer 21 gols i de ser el pitxitxi de l'equip l'any passat; el carriler, titular amb Colòmbia en el Mundial, s'estrenarà com a jugador en propietat del Girona, després de convertir-se en el fitxatge més car de la història del club, que va pagar 5 milions d'euros per el al Rayo.

El rival serà un Reus que aquest estiu ha tancat una desena d'incorporacions. Una d'elles, les de l'entrenador, Xavi Bartolo, qui ara fa poc més d'un mes rellevava a Aritz López Garai a la banqueta. Al bàndol rival, un vell conegut per las gironins: el serbi Dejan Lekic. El davanter va vestir la blanc-i-vermella la segona meitat de la temporada 15/16, marcant 5 gols en 17 partits. Per al matx d'avui, els abonats locals tenen l'entrada gratuïta. La resta, a rascar-se la butxaca. 20 euros val un seient al Gol, 25 al Lateral, 36 a la Tribuna Baixa i 48 a Tribuna Alta.