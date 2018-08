Coris es queda fora de la llista mentre es resol el seu futur

Ja no hi va ser contra el Tottenham, per la qual cosa no va jugar ni un sol minut. Tampoc ahir, al camp del Reus. Sebas Coris, tot i tenir minuts en alguns partits d'aquesta pretemporada (no en tots perquè va patir una lesió que li va impedir viatjar a l'Índia), sembla que no entra en els plans del cos tècnic que dirigeix Eusebio Sacristán. El de Tossa va ser un dels futbolistes descartats, juntament amb Jonás Ramalho (tot just surt d'una lesió) i Carles Planas (arrossega unes molèsties). Té contracte amb el Girona fins al 2019, encara que sembla més que improbable que es quedi aquest curs al primer equip. L'any passat va marxar cedit a l'Osasuna, a Segona. Una fórmula que es podria repetir, encara que s'estan estudiant altres solucions més enllà d'una nova cessió. Una d'aquestes seria la de rescindir el seu contracte. De moment, club, jugador i els seus representants estan estudiant el cas a l'espera de poder-lo resoldre al més aviat possible.

D'altra banda, una vegada més Eusebio sí que va comptar amb un bon grapat de jugadors del Peralada-Girona B, el filial blanc-i-vermell. A la convocatòria hi van tornar a treure el cap el porter Marc Vito, i els futbolistes Pedro Porro, Yhoan Andzouana, Moha, Giorgi, Èric Montes i Kévin Soni.