L'últim test de l'estiu, aquest dissabte contra el Getafe

La cita d'ahir al vespre a Reus no serà l'última que el Girona d'Eusebio Sacristán hagi d'afrontar abans que comenci la Lliga, el proper divendres contra el Valladolid a Montilivi. El club, després d'estar-se uns quants dies buscant algun rival més, tancarà la seva preparació de l'estiu aquest cap de setmana. Ja ha trobat el rival i ahir al migdia el va anunciar. Es tracta del Getafe de Pepe Bordalás. Tots dos equips es veuran les cares aquest mateix dissabte. L'escenari serà l'estadi Santo Domingo, llar de l'Alcorcón, i el matx donarà el seu tret de sortida a partir de les 20 hores. Un duel exigent per acabar de corroborar quines són les sensacions abans que la temporada oficial decideixi aixecar el seu teló.

De moment, des que el passat 9 de juliol l'equip es posava en marxa, els gironins han afrontat fins a set compromisos. Els dos primers, a Anglaterra: un empat sense gols amb el Bolton (0-0) i una sorprenent derrota a mans del dèbil Oldham (1-0). Molt millor van anar les coses a l'Índia, on no hi va haver color i el Girona va superar sense massa dificultats als seus rivals: 6-0 al Melbourne City australià i 0-5 al Kerala Blasters local. Menys vistós va ser el triomf d'uns dies més tard al camp del Sabadell (0-1) gràcies a un solitari gol de Portu des del punt de penal, mentre que la millor actuació coral arribaria en el Trofeu Costa Brava, amb un 4-1 davant del Tottenham anglès. Arrodonia la preparació el matx d'ahir al camp del Reus. Ara, toca afegir-hi un rival més. Un Getafe que ja l'any passat va creuar-se en el camí dels gironins a l'estiu, abans d'estrenar-se a Primera. En aquella ocasió, el matx es jugava al camp del Puertollano, a altes temperatures i en un terreny de joc impracticable. Va decidir un solitari gol de Shibasaki a la segona meitat (1-0). A la Lliga, millor li van anar les coses al conjunt blanc-i-vermell. A Montilivi, victòria per la mínima pocs dies abans de Nadal. I a la segona volta, empat important al Coliseum Alfonso Pérez (1-1).