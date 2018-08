Tot esperant un cop de mà del City

Aleix, Douglas, Kayode, Marlos Moreno i Maffeo. Aquesta va ser la nòmina de futbolistes, un total de cinc, que l'estiu passat van aterrar a Montilivi procedents de Manchester, que no havia dubtat ni un moment en cedir-los al Girona. Veient la bona sintonia entre un club i l'altre, i tenint en compte que el City Football Group és un dels propietaris de l'entitat, feia la impressió que la fórmula es repetiria aquest estiu. Potser no es repetiria el nombre, però era indubtable que uns quants jugadors tornarien a venir cap aquí. De moment, queda una setmana perquè comenci la Lliga i només Aleix Garcia ha repetit l'experiència. I això, quan és evident que a l'actual plantilla li manquen reforços. De moment, el cop de mà del City es fa pregar i les alternatives s'escurcen a mesura que avancen els dies. El mercat de fitxatges a la Premier League es tancava ahir, però això no impedeix que les cessions des de l'Etihad puguin produir-se fins al 31 d'agost. Arribarà algú mes?

Costa trobar una resposta. De candidats n'hi ha hagut més d'un, però les opcions, per una situació o una altra, no han acabat de fructificar. El nom que ha sonat amb més força és el de Brahim Díaz, un prometedor migcampista ofensiu que acaba de fer 19 anys. Quique Cárcel el vol i fa temps que ha traslladat el seu interès. El problema és que el futbolista no es vol moure de Manchester, i menys per anar a Montilivi. Sobretot ara, que creu que pot treure el cap al primer equip. Sense anar més lluny, l'altre dia va disputar un quart d'hora en la final de la Community Shield contra el Chelsea. El curs passat, cinc partits de Premier, tres de Champions i un de Copa. Xifres que està convençut que pot engreixar aquesta temporada, així que no en vol ni sentir a parlar d'una sortida en forma de cessió.

Un altre dels que agraden és Oleksandr Zinchenko, un migcampista polivalent que pot jugar d'extrem, interior i per darrere del punta. Fa un mes, el City tenia acordat el seu traspàs al Wolverhampton a canvi de 18 milions d'euros, però l'operació es trencava ahir mateix. El jugador, si res canvia, es quedarà al primer equip. Veure'l cedit a Montilivi sembla més que complicat. Com també passa amb el veloç i elèctric Patrick Roberts, a qui el vol el Celtic, on ja hi ha estat prestat més d'un cop. De pretendents no li'n falten. El davanter de 19 anys Lukas Nmecha, un atacant potent, ha estat cedit al Preston North End anglès. Tampoc vindrà el francès Claudio Gomes, fitxat pel City aquest mateix estiu. Va participar només uns segons en la Community Shield i sembla que Guardiola el vol. L'australià Daniel Arzani, el jugador més jove del passat Mundial, aterrava a Manchester a canvi de 890.000 euros. Marxarà cedit; el Celtic serà el seu destí més probable. S'acaben les opcions, sobretot si es té en compte que un dels altres joves talents, Philippe Sandler, és un central, una posició que Eusebio té coberta.

Douglas Luiz

El cas del brasiler és curiós i sorprenent. Fa pocs dies, Guardiola deia d'ell que «està preparat per jugar al primer equip». No ho podrà fer, perquè la Federació Anglesa rebutjava ahir la petició de fer-li un permís de treball. El club, que el va fitxar fa un estiu per uns 13 milions d'euros, no se'n vol desfer i el tornarà a cedir a una de les principals lligues europees. Tornarà a Girona? L'any passat, amb Machín va jugar ben poc. Caldria veure si encaixaria amb Eusebio. I si ell voldria venir.