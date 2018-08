El Girona cedeix Coris al Nàstic fins el 30 de juny

Ni Rubén Alcaraz, fitxat pel Valladolid, ni tampoc Sebas Coris, Els dos jugadors que la temporada passada, tot i pertànyer al Girona, van actuar com a cedits en d'altres equips de la Segona Divisió A, aquesta temporada no tindran cabuda a Primera. La sortida de Coris ha estat l'última en anunciar-se. Avui mateix, el club de Montilivi ha arribat a un acord amb el Nàstic de Tarragona perquè el futbolista de Tossa de Mar, de 25 anys, hi jugui com a cedit fins el 30 de juny de l'any vinent. Coris té contracte amb el Girona fins el 2019.