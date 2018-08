El Girona deixa escapar la victòria en el darrer amistós.

Tres dies més tard de mostrar la seva pitjor cara de l'estiu a Reus, el Girona s'ha quedat a mig camí de refer la seva imatge aquesta tarda a Alcorcón després d'empatar contra el Getafe (3-3) en un amistós en el que s'havia avançat amb dos gols de Borja García i Choco Lozano i que dominava per 1-3 a manca de quaranta minuts després d'un nou cop de cap encertat de Juanpe a la sortida d'un córner. Dos gols d'Ángel, en els minuts 77 i 81, han acabat permetent a l'equip de Pepe Bordalás empatar.

Eusebio ha posat sobre el camp un onze molt semblant al que podria debutar en lliga divendres vinent contra el Getafe, segurament amb l'única exepcio d'Stuani que s'ha quedat a la banqueta i el dubte de David Timor que no ha viatjat per unes petites molèsties, i l'equip li ha respost bé. Amb un 4-3-3, el Chozo Lozano ha estat la referència a dalt al costat de Portu i Borja García que ha obert el marcador en el minut 15 aprofitant un refús del porter local Chichizola després d'un xut de Pere Pons.

El segon gol ha arribat en el minut 36, obra del Choco Lozano remtant un córner servit per Aleix Garcia, i després que Bono intervingués bé en dues oportunitats de Mauro Arambarri i Jorge Molina.

Amb 0-2 s'ha arribat al descans en un partit jugat a Alcorcón, amb molt pocs espectadors a les graderies, i a més de 30 graus de temperatura.

Just després de la represa, Jorge Molina ha retallat distàncies pel Getafe i, només quatre minuts després, un dels clàssics cops de cap de Juanpe semblava que donaria molta tranquil·litat al Girona. No ha estat així, perquè enmig d'un munt de canvis, l'equip d'Eusebio no ha sabut administrar la seva renda permetent que el Getafe empatés el partit amb dos gols de Juanpe.

Getafe: Chichizola, Damián Suárez, Bruno, Djené, Antunes, Porttillo, Mauro Arambarri, Nemanja Maksimovic, Rober Ibánez, Sergio Guardiola i Jorge Molina. També van jugar: Mata, Angel, Gaku, Amath, Alberto, Merveil i Ignasi Miquel

Girona: Bono (Gorka, m.45) Pedro Porro (Moha, m.66), Juanpe (Alcalá, m.66), Bernardo, Muniesa (Eric Montes, m.74), Pere Pons, Granell, Aleix Garcia (Giorgi, m.77), Borja García (Aday, m.,54), Portu (Stuani, m.46) i Choco Lozano (Soni, m.66).

Gols: 0-1, m.15, Borja García; 0-2, m.36, Choco Lozano; 1-2, m.46, Molina; 1-3, m. 49, Juanpe; 2-3, m.77, Ángel; 3-3, m.81, Getafe.

Àrbitre: Pizarro Gómez