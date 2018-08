Mojica es lesiona i és difícil que estigui a punt per al debut a la Lliga

Problemes. I això que la temporada encara no ha començat. Si Eusebio ja li donava voltes al cap sobre qui podria ocupar el lateral dret la setmana vinent contra el Valladolid, ara haurà de traslladar els mateixos dubtes també a l'altre costat. Johan Mojica es va lesionar ahir i sembla que no arribarà a temps. És dubte per al primer partit del campionat; bàsicament, perquè ningú del club va informar del temps exacte de recuperació que necessita el futbolista. Sembla, però, que la cosa no fa gaire bona pinta. El més probable és que no pugui jugar, així que el cos tècnic es queda sense una peça important.

L'equip es va entrenar ahir abans de viajtar avui cap a Madrid. Durant la sessió, Mojica va patir un trencament parcial del tendó del recte anterior de la cuixa dreta. El Girona, que ho va informar ja avançada la tarda, va especificar que a partir d'ara al futbolista se li practicaria un «tractament conservador» i que seria l'«evolució» l'encarregada de «marcar el seu retorn als entrenaments». No hi ha cap data, ni cap termini. El cert és que el més probable és que no arribi a temps per a la setmana vinent. Li arriba ben aviat aquest contratemps a un jugador que tot just la setmana passada es reincorporava a la feina després de gaudir de més dies de vacances pel recent Mundial de Rússia. Va jugar els seus primers minuts el dimecres a Reus. De moment, haurà de tornar-se a aturar. Caldrà veure per quant de temps. Després, li tocarà agafar de nou el ritme i posar-se a to, així que no se l'espera al cent per cent fins d'aquí a unes quantes setmanes. Veient aquest panorama, Eusebio haurà de buscar solucions a totes dues bandes de la seva defensa divendres que ve contra el Valladolid. Sense Mojica ni el sancionat Aday, té d'altres alternatives al damunt de la taula, però quasi cap d'elles és la d'un futbolista específic per a la seva posició. A la dreta, haurà de provar amb Pedro Porro, Èric Montes o Jonás Ramalho. A l'esquerra, amb Mojica pràcticament descartat, tindrà d'altres solucions: posar-hi Carles Planas o fer jugar Muniesa, un central que pot actuar de lateral.