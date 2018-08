Patrick Roberts (Manchester City) torna a escena i podria acabar a Montilivi

Tot esperant cares noves que no arriben, des de Girona qualsevol notícia que surt del City i que té relació amb algun dels seus joves talents és relacionada a l'instant amb el club de Montilivi. Hi ha rumors que, automàticament, poden quedar descartats. Però quan es parla de Patrick Roberts, cal parar més atenció. El jugador ja fa temps que és a l'agenda de Quique Cárcel, encara que mai ha vestit de blanc-i-vermell. L'interès es manté, i encara amb més força, després que el futbolista, de 21 anys, encara no tingui un destí assegurat. Sap que a Manchester, tot i tenir contracte, no hi té cabuda. El club, això sí, li ha donat dorsal: el 27. Però no entra en els plans de Pep Guardiola i se li busca una cessió. El Celtic, que l'ha rebut amb els braços oberts aquests dos darrers anys, sonava com a destí, però aquesta possibilitat ha perdut força. Roberts hi ha estat a gust les dues temporades i mitja que hi ha estat, amb 54 partits a la màxima categoria escocesa, però vol canviar d'aires. Semblava que marxaria al Huddersfield, però l'operació es trencava dijous, quan quedaven poques hores per al tancament del mercat anglès. Així doncs, el City li busca un destí.

El rotatiu The Sun parlava ahir d'ell i del seu cas. Enumerava alguns dels equips que li van al darrere, com ho són el Girondins, el Rennes i també el Saint-Étienne, tots ells del campionat francès. No són els únics. El Girona també hi té interès. Patrick Roberts és un futbolista de banda, molt veloç, que també pot actuar d'interior i com a mitjapunta. Una peça que s'adaptaria al sistema d'Eusebio Sacristán. La bona sintonia entre el City i el Girona podria facilitar la cessió. Ara cal que els dos clubs s'entenguin. I sobretot que ell vulgui venir, no com passa amb Brahim Díaz.



Guardiola i Douglas Luiz

Pep Guardiola, durant la prèvia del debut d'avui del seu equip a la Premier, va parlar entre d'altres coses d'un Douglas Luiz a qui se li ha denegat el permís de treball per quedar-se a Anglaterra. El brasiler, cedit aquest últim curs al Girona, haurà de tornar a marxar i no té destí. «És bastant difícil d'entendre. Estic trist i decebut per ell, perquè crec que ens hauria pogut ajudar. Ens ha mostrat coses bastant bones durant els entrenaments. Hauria preferit no rebre aquesta notícia tan tard; si hagués tingut més dies, hauríem pogut prendre una altra decisió», va dir.