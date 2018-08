Sebas Coris jugarà cedit aquesta temporada al Nàstic de Tarragona

Sense cabuda a la primera plantilla tot i la manca evident d'efectius, Sebas Coris tornarà a marxar cedit per segona temporada consecutiva. Si l'any passat l'Osasuna va ser el seu destí, aquest curs vestirà la samarreta del Nàstic de Tarragona, després que el Girona i el club grana arribessin ahir a un acord. El migcampista de Tossa de Mar ha treballat sota les ordres d'Eusebio Sacristán durant l'últim mes; ha signat una pretemporada intermitent per culpa d'una inoportuna lesió que li va impedir viatjar a l'Índia. Malgrat això, no entra en els plans del cos tècnic. Té contracte fins al 2019 i el club ha decidit que el millor era buscar-li una sortida en forma de cessió. El Nàstic, de Segona A, l'espera.