Al Girona li sobren 15 minuts del darrer amistós de l'estiu

Tres dies més tard de mostrar la seva pitjor cara de l'estiu a Reus, al Girona li va sobrar només un quart d'hora ahir a Alcorcón, on va tancar la pretemporada amb un amistós contra el Getafe, per netejar del tot la seva imatge i plantar-se a l'estrena contra el Valladolid recordant més el partit contra el Tottenham que la desfeta a la capital del Baix Camp. El partit d'ahir, i el seu 3-3 final, es pot mirar des de diferents punts de vista. Tot va en funció de qui acostumi a veure sempre el vas mig ple o, en canvi, qui tendeixi a veure'l mig buit. Per als optimistes. Eusebio té clar el sistema, gran part de l'onze titular i els jugadors li responen. Com es va veure contra el Tottenham i en la primera part d'ahir amb el Girona, guanyant per 0-2 un dels equips més agressius de la lliga: el Getafe de Pepe Bordalás. En canvi, els pessimistes tenen fins divendres per recordar que ahir al vespre es va deixar remuntar un 1-3 en els últims minuts, Ángel va marcar en el 77 i el 81, i donar voltes a una realitat innegable: la plantilla és molt curta. Ahir, un jugador del Peralada, Pedro Porro, va ser titular (de fet segurament també ho serà contra el Valladolid); i quatre més –Soni, Èric Montes, Giorgi i Moha– varen sortir a la segona meitat. Enmig d'un carrusel de canvis que, almenys mirant el resultat, va acabar beneficiant més el Getafe de Bordalás que no pas el Girona d'Eusebio.

A sis dies de començar la lliga rebent el Valladolid a Montilivi, un buit estadi de Santo Domingo a Alcorcón va veure la darrera prova del Girona d'aquest estiu. Eusebio va posar a sobre el camp un onze que si no és el mateix de divendres que ve s'hi assemblarà molt. Stuani, que va començar el partit a la banqueta, i David Timor, que era a Girona amb unes molèsties musculars que no haurien de fer perillar la seva participació contra el Valladolid, són els dos únics altres futbolistes amb opcions de tenir un lloc. Stuani en el lloc del Choco Lozano i Timor en el de Pere Pons, amb qui es disputa la posició de mig centre defensiu. La resta, comptant que Aday està sancionat i Mojica es va lesionar divendres, són faves comptades. Muniesa al lateral esquerre, Juanpe i Bernardo de centrals i el jove Pedro Porro per la dreta; el dos interior són per a Àlex Granell i Aleix Garcia i, per davant, Borja García i Portu han de generar el joc ofensiu.

I la veritat és que ahir, contra el sempre agressiu Getafe, al Girona li va sortir prou bé. Almenys a la primera meitat. Els d'Eusebio varen arribar al descans guanyant per 0-2 amb gols de Borja García, aprofitant un refús de Chichizola després d'un xut de Pere Pons, i del Choco Lozano, que va rematar un córner que havia servit Aleix Garcia. El 4-3-3 que convenç Eusebio i un Bono a la porteria que va tenir un parell de bones intervencions a peus d'Arambarri i Jorge Molina. El mateix veterà davanter del Getafe va retallar distàncies en el primer minut de la segona meitat, 1-2, però ni això semblava que alteraria el partit del Girona. No havien passat ni cinc minuts del gol de Molina que Juanpe, en una de les seves ja clàssiques rematades en una jugada a pilota aturada, va marcar l'1-3. El partit feia baixada per al Girona, però, com passa en molts amistosos de pretemporada, els nombrosos canvis en els dos equips van acabar desdibuixant el que s'havia vist fins aquell moment. Dos gols d'Ángel van donar l'empat al Getafe i van deixar el Girona amb un regust amarg.