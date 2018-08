El Choco Lozano demana pas amb uns bons números a la pretemporada

«Tinc el pressentiment que aquest serà un bon any, no només per al grup, sinó també per a mi». Ho deia el Choco Lozano, uns dies enrere, en una entrevista que publicava el diari Sport. Es mostrava així d'optimista el davanter del Girona, un cop ja aclimatat a l'equip després d'aterrar-hi al gener. Un any enrere, i gràcies als seus bons números amb el Tenerife, feia el salt al Barça B. No es va acabar d'adaptar com a blaugrana, revelant fins i tot que ho va arribar a «passar malament» durant aquella etapa, tot i «aprendre» un munt de coses. És per això que a l'hivern va apostar per un canvi d'aires, acceptant la proposta que li arribava des de Montilivi. Sota l'ombra d'Stuani i Portu, va acabar jugant 14 partits de Lliga, amb un total de 464 minuts, que va arrodonir amb un gol al camp del Vila-real. Als seus 25 anys i amb ganes de menjar-se el món, és conscient de la forta competència que encara té el davant, i més si finalment el club acaba fitxant un altre davanter. Però res l'espanta. Ha signat una pretemporada notable i està disposat a no només jugar més minuts, sinó a guanyar protagonisme sota la batuta d'Eusebio.

Amb ben pocs jugadors ofensius a la plantilla i sense Stuani, que s'ha reincorporat tard a la feina per la seva participació al Mundial de Rússia, Lozano ha premut l'accelerador des del primer dia. Ja no només als entrenaments, sinó també quan li ha tocat saltar a la gespa per afrontar algun dels amistosos de l'estiu. En uns quants d'aquests, l'hondureny ha estat tiular. La resposta a la confiança que li ha dispositat el cos tècnic ha estat a base de gols i fins i tot també d'alguna assistència. S'ha erigit en el segon màxim anotador de l'equip durant la pretemporada, només superat per Portu. Si el murcià ha signat quatre dianes, el Choco n'ha fet tres. Va veure porteria a l'Índia contra el Melbourne City, també va fer un gol al Tottenham a Montilivi i el dissabte marcava contra el Getafe rematant un servei d'Aleix Garcia.

Precisament, davant el conjunt madrileny, Lozano va ser titular en el darrer test abans del tret de sortida de la Lliga. Res que li asseguri sortir a l'onze deixant Stuani a la banqueta, però un indici que Eusebio hi compta bastant per a aquesta temporada. No seria gens estrany veure'l aquest divendres d'inici contra el Valladolid. Una possibilitat que balla pel cap del tècnic. Ara bé, l'estatus i els 21 gols que va signar el curs passat Stuani també pesen. I força.