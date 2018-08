Perfilant l' 11 del debut

De bastantes coses, per no dir moltes, va servir l'amistós que el Girona va jugar aquest dissabte a l'estadi Santo Domingo contra el Getafe, un dels rivals que es trobarà aquesta temporada a la Primera Divisió. Una d'aquestes és que va quedar clar que els partits duren 90 minuts i que, per guanyar-los, cal rendir al màxim fins al darrer sospir; no ho van fer els blanc-i-vermells, que van desaprofitar un avantatge d'1-3 veient com el rival li empatava el marcador al tram final. Una altra és que Eusebio ha decidit que, com a mínim d'entrada, el seu equip apostarà per un 4-3-3, el dibuix més utilitzat al llarg de la pretemporada. Sembla, per tant, que els carrilers i la defensa de tres han passat a millor vida, encara que serà una alternativa ben vàlida que segurament traurà el cap en més d'una ocasió. Més conclusions: possiblement no serà el seu onze de gala, però l'equip titular que va saltar a la gespa s'assemblarà, i molt, al que debutarà en Lliga aquest divendres contra el Valladolid a Montilivi. Davant del Getafe es van acabar els invents, experiments i tota mena de provatures. Tot i les mancances, i amb els efectius que tenia disponibles, Eusebio va fer jugar d'entrada l'equip que, segons consdierava, era el més competitiu possible. Encara hi pot haver algun dubte i el de La Seca té dies per davant per donar-hi alguna pinzellada, però l'onze del debut està gairebé perfilat.

Un onze de circumstàncies que a més d'un li farà patxoca i que de ben segur que té arguments per competir i fins i tot guanyar el Valladolid. Però que ve condicionat pels contratemps que el Girona ha hagut d'afrontar durant l'estiu, sobretot en les últimes setmanes. El primer és que el club només ha obert la porta de sortida; no pas la d'entrada. Això es tradueix en una primera plantilla ben curta, de només 18 efectius, quan el mes d'agost és a punt d'arribar al seu equador. Té on triar Eusebio, però tampoc tant. Si a això se li afegeixen les lesions i sancions, al tècnic se li acaben els recursos. Un dels «veterans» de l'equip, Aday Benítez, haurà de complir un partit de sanció per acumulació de targetes de la temporada passada. Si no hi ha un miracle, està descartat i no jugarà. Un altre home de banda, Johan Mojica, es va lesionar el passat divendres en un entrenament. Ningú ha parlat de terminis ni li ha posat data de retorn, però no jugarà contra el Valladolid. Una altra baixa. A tot això se li ha de sumar que Carles Planas arrossega molèsties, que a Jonás Ramalho li passa tres quarts del mateix i que David Timor no va viatjar a Madrid per precaució.

Amb aquest panorama, Eusebio haurà de triar els onze que cregui que estan millor; els que més el convencin. Sembla que, tret d'algun matís, ho té pràcticament decidit. L'amistós contra el Getafe en va ser una prova. La porteria se la rifen Bounou i Gorka Iraizoz; tots dos s'han anat alternant la titularitat durant l'estiu -amb permís de Marc Vito-, encara que el marroquí, gairebé indiscutible l'última temporada, estaria un pas per davant i tindria més opcions de jugar. Als laterals, veient el nombre important de baixes que hi ha, sumat al fet que no s'ha fitxat ningú específic per a aquesta zona, el jove Pedro Porro (dreta) i Muniesa (esquerra) serien els escollits. Al mig hi ha menys discussió: Juanpe i Bernardo s'haurien guanyat un lloc.

Tampoc hi ha massa més dubtes al mig del camp. Potser sí a la posició de pivot. Timor, amb menys protagonisme el curs passat, s'ha guanyat la confiança d'Eusebio i companyia durant aquestes setmanes. Això sí, unes molèsties musculars el van deixar a casa aquest últim cap de setmana. Caldrà veure quina és la seva evolució. Si està bé, jugarà contra el Valladolid. Si no, la seva posició l'ocuparà Pere Pons. Qui surti dels dos estarà secundat per dos interiors: Àlex Granell i Aleix Garcia.

Al davant, Borja García té un lloc assegurat. Tampoc discutirà ningú la titularitat a Portu, un dels jugadors més destacats de la plantilla i que ha rendit a un millor nivell durant la pretemporada. En punta d'atac, els números i la lògica (pel seu rendiment el curs passat) donarien la titularitat a Cristhian Stuani. L'uruguaià, això sí, tot just fa dues setmanes que s'ha reincorporat a la feina després de disputar el Mundial de Rússia. Té molts menys minuts a les cames que els seus companys i això podria jugar en la seva contra. És el davanter centre que més opcions té de sortir com a titular, però l'opció de posar-hi el Choco Lozano també és ben vàlida. La pretemporada de l'hondureny ha estat més que positiva. Un i altre es disputaran un lloc a dalt.