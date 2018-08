Boulaya és l'heroi d'un Metz que lidera amb mà de ferro la segona francesa

Un article del rotatiu francès Le Républicain Lorrain parla de «ressurrecció» i la veritat és que no s'equivoca. A Farid Boulaya li ha passat justament això. Ha tornat del no-res, ha sorgit de baix després de tocar fons, per alçar-se de nou, amb força i demostrant que ha recuperat aquell futbol que va seduir Quique Cárcel, director esportiu del Girona. El «jugador diferent», com ell mateix el va definir, va passar totalment desapercebut a Montilivi. Va ser un autèntic fracàs; ni es va integrar, ni tan sols va jugar a la Lliga. Només uns minuts a la Copa del Rei i gràcies. El club va decidir treure-se'l de sobre: cessió amb opció de compra obligatòria per al Metz. Boulaya, és clar, ho va acceptar. I just és ara quan les coses li tornen a anar bé. De meravella, més aviat. Ho juga tot, marca, assisteix i el seu equip va líder. Què més pot demanar?

Ja és història el seu pas efímer per Girona. També aquell desastrós penal a la Copa de la Lliga contra el Caen que li va costar un càstig. Ara, Boulaya ha explotat. El Metz és a Segona i té ganes de tornar a pujar. Ha començat la Lliga amb les idees ben clares: 9 punts dels primers 9 possibles i lideratge a la butxaca, compartit amb el Lens, l'únic equip que li aguanta el ritme. Hi ha tingut molt a veure en el seu rendiment. Boulaya ha fet dos gols i ha repartit quatre assistències en 270 minuts. Més del que ha fet en les dues últimes temporades juntes.



Una meravella

La seva darrera meravella arribava aquest passat cap de setmana. Al camp del Clérmont, el seu equip perdia al descans per 2-0. No només va servir perquè Diallo fes l'empat, sinó que, al minut 88, va provocar una falta -i la consegüent expulsió- amb una maniobra espectacular. Ell va agafar la responsabilitat i va clavar el tir directe. Un gol que va valer tres punts. Sí, Boulaya ha ressuscitat.