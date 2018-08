Montilivi s'engalana per a l'inici de la Lliga

L'estadi de Montilivi ja té instal·lades tres de les quatre noves i espectaculars torres de llum que aquesta temporada permetran una adequada visió del terreny de joc tant des de la grada com per televisió. És una part dels treballs que s'estan ultimant aquests dies a la instal·lació, abans que divendres arrenqui la Lliga amb la visita del Valladolid. A falta de fitxatges, les novetats són en un Montilivi que s'engalana i que disposarà d'un aforament per a 14.500 espectadors. Avui està previst que es treballi en la col·locació de la quarta torre, a la zona del videomarcador, l'obra més complexa, que requereix de dues grues. També es col·locaran nous fanals a la part superior de tribuna. Les reformes d'aquests dies també passen pels darrers retocs a la nova grada superior del gol sud, pràcticament acabada, en les llotges de tribuna i en la lona que cobrirà la carcassa exterior del gol nord, que millorarà la imatge externa de la instal·lació. En total, el club hi inverteix uns 2,6 milions, perquè també ha renovat la megafonia, està construint un aparcament a l'antic camp annex i, més endavant, renovarà el marcador.





Més millores

Entrades a la venda

La nova il·luminació de Montilivi ha necessitat d'un projecte elèctric nou i la posada en marxa d'un Centre de Transformació propi per abastir de la potència necessària les noves torres, amb alçades d'entre 30 i 33 metres, que incorporaran projectors amb tecnologia LED del model Arena Vision, de Philips. L'estadi comptarà en total amb 258 projectors, amb una potència total de 340.000 watts. Una instal·lació que permetrà la retransmissió televisiva amb tecnologia 4K. A més, Montilivi compta amb un generador de backup que s'activa en dècimes de segon en cas d'un tall inesperat del fluid elèctric, una exigència de la normativa de la Lliga per garantir que els partits puguin seguir amb normalitat en cas que hi hagi una incidència elèctrica. L'enllumenat ha de quedar instal·lat aquesta setmana però el més probable és que no s'estreni fins al diumenge 26, coincidint amb el Girona-Madrid. Divendres, contra el Valladolid, encara funcionarien, per tant, els antics fanals, que, en contrast amb els nous, semblen gairebé de joguina.Aquesta renovació de l'enllumenat, valorada en més d'1,5 milions, ja s'hauria d'haver fet l'estiu passat però el Girona la va ajornar fins que tingués la concessió definitiva de Montilivi, cosa que va aprovar-se el passat mes de juny. Una vegada entrin en funcionament les noves torres, el club s'haurà de fer càrrec de la retirada i desmantellament de les velles, tal com consta en l'acord per la concessió de l'estadi durant els propers 50 anys aprovat per l'Ajuntament.L'espectador que segueixi el partit de divendres també visualitzarà d'altres canvis en la imatge del camp. Al gol sud, per exemple, s'hi està acabant de construir la nova grada superior, que permetrà ampliar en un miler de places l'aforament de Montilivi, per situar-lo en 14.500 aficionats. En aquest sector també hi van més llotges VIP. A tribuna, per altra banda, s'han canviat els seients i s'ha millorat la imatge de les llotges de la part baixa. També s'ha pintat de vermell la zona superior, per uniformar-la a la de la resta de la instal·lació. Finalment els operaris també estan acabant de col·locar una gran lona publicitària i amb l'escut del Girona que cobrirà tota la carcassa de la grada de gol nord, la qual cosa millorarà la imatge que es percep quan s'arribi a l'estadi pujant per l'avinguda Montilivi. La renovació del videomarcador, també prevista per aquest estiu, es posposarà un temps més.Les graderies temporals han vist reforçada la seva fonamentació i compten ja amb llicència municipal per a un termini de cinc anys. Els treballs al voltant de l'estadi també han consistit en la renovació de les conduccions per on discorre el cablejat per a les retransmissions televisives i l'accés del sistema de transmissió del senyal. També s'ha actuat per millorar els accessos per al públic de gol sud, amb un increment dels torns d'entrada, que passen de cinc a vuit, exclusius per a aquesta zona, amb l'objectiu de facilitar l'entrada i sortida d'aficionats.Per altra banda, el Girona ja ha posat a la venda les entrades per a una desena dels partits de lliga que disputarà aquesta temporada a casa, començant pels dos primers, les visites del Valladolid i el Reial Madrid. Per veure el campió d'Europa encara hi ha unes 300 localitats disponibles. L'horari, un diumenge d'agost a 1/4 d'onze de la nit, no ha acabat d'ajudar a fer que s'esgotessin en poques hores com la temporada passada, quan el partit es va jugar per Sant Narcís a 1/4 de 5 de la tarda. El club les va posar a la venda, primer en exclusiva per als socis, dimecres passat, i des de divendres, estan a disposició de qualsevol espectador. De moment estan esgotats els gols sud i nord, els més econòmics (75 euros) però en queden mig centenar en les parts superiors d'aquestes zones. Ahir a la tarda també es podien adquirir una vintena de localitats de tribuna (125 euros) i en quedaven al voltant de 150 de preferent (coberta o descoberta, a 95 i 115 euros, respectivament). A la zona VIP de gol sud (185 euros), finalment, hi havia encara 86 entrades lliures. El partit està inclòs al carnet d'abonat i, per tant, si algun no hi pot anar té la possibilitat d'alliberar la localitat.El Girona, a la seva plana web, també ven ja les entrades per a nou partits més d'aquest curs a l'estadi: Valladolid (divendres, 20.15), Celta (dilluns 17 de setembre, 21.00), Eibar, Rayo, Leganés, Getafe, Alabès, Osca i Reial Societat, tot i que de moment només hi ha l'horari dels dos primers, a banda del del Madrid. La previsió del club, malgrat que una setmana després de posar a la venda les entrades encara n'hi hagi de disponibles, és que s'acabi penjant el cartell de localitats esgotades, tenint en compte que encara queden dotze dies per al partit.