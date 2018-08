Nova Reunió de treball del Consell Assessor del Girona FC

El Consell Assessor del Girona FC, creat l'octubre passat com a òrgan consultiu amb línia directa amb el club per trobar sinergies amb el teixit social, empresarial i cultural de la ciutat, va celebrar ahir una nova reunió. Està format per Joaquim Nadal (exalcalde de Girona i exconseller de la Generalitat), Jordi Bosch (periodista i president d'Endemol Espanya), Jaume Roures (fundador de Mediapro), Joan Roca (xef i propietari del restaurant El Celler de Can Roca), Pepita Perich (directora gerent de la Fundació Ramon Noguera), Josep Maria Fonalleras (periodista i escriptor), Jordi Triola (president de la Fundació Girona FC), Albert Serra (enginyer i exfutbolista del Girona), Marc Gasol (jugador dels Memphis Grizzlies i president del Bàsquet Girona) i Lluís Serras (economista i expresident de la Penya Pablo Machine).