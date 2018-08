El porter Bounou no s'entrena per unes molèsties musculars a tres dies de l'inici de lliga

El porter del Girona Yassine Bounou no s'ha entrenat aquest matí a La Vinya en una nova sessió preparatòria per al primer partit de Lliga, aquest divendres, contra el Valladolid a Montilivi. A tres dies de l'estrena de la nova temporada oficial, qui va acabar sent el porter titular la temporada passada s'ha aturat per unes molèsties musculars que, com a mínim, posen en dubte la seva presència sota els pals en la primera jornada del campionat, obrint així la porta a Gorka Iraizoz. Tampoc han treballat avui amb el grup els lesionats Ramalho, Mojica i Planas, mentre que David Timor només ha completat una part de l'entrenament.

Al final de la sessió ha comparegut davant dels mitjans el migcampista Àlex Granell, que ha subratllat la "il·lusió" que es respira al vestidor de cares a l'estrena de la nova lliga. El futbolista gironí tampoc s'ha mostrat preocupat per la falta de reforços d'aquest estiu i ha considerat que "tot i que la plantilla ara mateix és curta, està capacitada per afrontar el primer partit. No veig neguit al club". Granell ha admès que l'inici del calendari és complicat pel Girona, amb partits contra Valladolid i Madrid a casa i la sortida a Vila-real, abans de la primera aturada pels partits de seleccions, però ha subratllat la seva "confiança" en obtenir bons resultats.