Sense cap oportunitat a la primera plantilla del Girona, el migcampista de Tossa de Mar viurà la seva segona cessió consecutiva. Si l'any passat el seu destí va ser l'Osasuna, aquest any l'espera el Nàstic. Ahir, Coris va trepitjar la gespa del Nou Estadi de Tarragona vestit per primer cop amb la samarreta grana. No serà fins demà que viurà el seu primer entrenament amb els seus nous companys, sota les ordres de José Antonio Gordillo.