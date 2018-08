Alcaraz, abans del retorn a Montilivi: «No tinc comptes pendents a Girona»

Rubén Alcaraz tornarà divendres a Montilivi però ho farà vestint la samarreta del Valladolid. Va viure amb el Girona l'ascens a Primera, i l'any passat, després de renovar, se'n va anar cedit a l'Almeria amb l'esperança de poder tornar a l'equip i debutar a la màxima categoria. Després de fer bona part de la pretemporada a les ordres d'Eusebio, finalment se'l va acabar traspassant al conjunt castellà, amb qui apunta a titular aquest divendres a l'estadi.

Ahir Alcaraz va parlar en roda de premsa a Valladolid. Segons va apuntar «no tinc comptes pendents amb el Girona», tot i alertar que «estic motivat pel partit». Rubén Alcaraz també va explicar que «el Girona està format per un grup de jugadors que es complementen molt bé, que fa molts anys que juguen junts, i crec que estan fent bé les coses com ho prova el gran any que van fer a Primera Divisió. Segueixen en la mateixa línia, jugaran a casa, davant la seva gent, i ens ho posaran difícil».

Sobre el Valladolid va dir que «tenim bones sensacions. Crec que és clau no fer un partit d'anada i tornada. Hem de fer un partit seriós, en el qual estiguin incòmodes i a la mínima que puguem fer-los mal de debò». En àmbit personal, Alcaraz va deixar clar que no té «cap compte pendent amb el Girona».