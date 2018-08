La curiosa relació de l'àrbitre Cuadra Fernández amb el Girona i el Valladolid

Guillermo Cuadra Fernández, àrbitre madrileny de 34 anys, debutarà aquesta temporada a la Primera Divisió. Ho farà aquest divendres, a Montilivi tot coincidint amb el Girona-Valladolid. Un partit que segurament mai oblidarà per la seva estrena a l'elit, amb dos equips que li són ben familiars. No perquè els hagi arbitrat d'altres vegades, que també, sinó perquè han coincidit en dates importants de la seva curta carrera com a col·legiat. Primer, perquè fa tres anys, l'estiu del 2015, s'estrenava a la Segona Divisió A en un Bilbao Athletic-Girona a San Mamés (0-1). Fins a quatre vegades s'ha creuat en el camí dels catalans i els resultats sempre han estat prou positiu: dues victòries per al Girona (la de Bilbao i també un 1-0 amb l'Alabès) i un parell d'empats (1-1 a casa amb el Leganés i 0-0 al camp del Cadis). També li és prou especial el Valladolid. Precisament, la darrera temporada, l'última que ha viscut a la categoria de plata, la va tancar amb l'ascens del conjunt castellà a Primera. Ell era al camp en l'1-1 contra el Numànciam en la tornada de la final del play-off.