El Girona visitarà el Camp Nou el 23 de setembre (20.45)

El Girona visitarà el Camp Nou per enfrontar-se al FC Barcelona el proper diumenge 23 de setembre a 3/4 de 9 del vespre, un duel que serà transmès en directe per Movistar Partidazo. LaLliga va fer públics ahir els horaris de les jornades 5, 6 i 7 de Primera, i després de jugar contra el vigent campió de lliga, l'equip d'Eusebio s'enfrontarà a Montilivi, el dijous 27, al Betis, a les 10 de la nit. i tot seguit anirà a Osca el diumenge 30 (12.00). De les 6 primeres jornades de lliga, el Girona no disputarà mai cap partit abans d'1/4 de 9 del vespre (contra el Valladolid). En jugarà un a 3/4 de 9 (Barça), un altre a les 9 (Celta), dos a les 10 de la nit (Vila-real i Betis) i un a 1/4 d'11 (Madrid). A més, en el primer mes i mig de lliga, a casa només hi actuarà un sol cop, contra els blancs, en cap de setmana (un diumenge). El Valladolid arribarà en divendres, el Celta ho farà un dilluns i el Betis, un dijous.