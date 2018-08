Granell, amb fam de Primera

Àlex Granell continua amb fam de Primera. Hi va debutar el curs passat amb el Girona, jugant 34 partits i marcant un gol (un golàs, de fet) contra el Llevant. Però en vol més. Molt més. És dels que compten les hores per al retorn de la Lliga, per tornar a la competitivitat i lluitar per assolir el repte de mantenir l'equip a la màxima categoria. Ahir el migcampista va ser protagonista al final de l'entrenament. Va explicar que afronta la nova temporada «amb la mateixa il·lusió que l'anterior», tot i que va matisar que «ara tinc el punt de serenor i tranquil·litat que et dona l'experiència, sense aquell neguit que potser en un moment donat et fa fer una mala passada».

Ara tots els esforços estan centrats en divendres i en la visita del Valladolid. Granell sap «de la importància que té començar bé» sobretot perquè al davant es trobaran « a priori» un rival directe. «Volem fer bon partit a Montilivi, per la nostra gent i per la plantilla, que necessta començar bé la temporada». Com l'any passat, el calendari ha volgut que l'inici del campionat sigui força dur. Després del Valladolid vindrà el Madrid i caldrà viatjar a Vila-real. Granell considera que «afrontarem un inici exigent, però tenim una plantilla molt potent amb capacitat per guanyar qualsevol, com ja va demostrar l'any passat. Podem repetir els bons resultats de la darrera temporada».

Preguntat per la falta de reforços, Granell admet que «no tenim una plantilla gaire llarga pèro sabem que sí que és de garanties per obtenir bons resultats. De cara al primer partit hi ha baixes en defensa però tenim jugadors suficients per afrontar el duel amb garanties». En aquest sentit va afegir que «palpo que hi ha tranquil·litat al club. S'està treballant per reforçar l'equip i els que manen no es volen equivocar. El més important és mantenir el bloc que ens ha dut a tantes tardes d'alegria». Preguntat per l'interès del Sevilla per Portu, que inquieta força el club, el futbolista gironí va dir que no havia parlat d'aquest tema amb el seu company. «És lògic que hi hagi jugadors nostres que estiguin temptats per altres equips tot i que jo sento que estan a gust al Girona i que no el veuen com un club de pas. Estan agraïts i el més normal, si no passa res d'extraordinari, és que segueixin amb nosaltres», va destacar.

Sobre Eusebio, el nou entrenador, va dir que «hi ha un canvi en la manera d'entendre el joc» respecte a Pablo Machín. «En primer lloc la metodologia de treball és totalment diferent. Creu en un futbol diferent sense caure en el romanticisme de voler tenir la pilota per tenir-la. El mes important és que coneix com és el Girona i quins són els seus punts forts i hi vol afegir els seus matisos. És molt proper i treballador, ha entrat molt bé al vestidor», va afegir.