Els casos de Jordi Masip i Diego Ribera

El comptador no s'atura aquí. A la banqueta del Valladolid, al costat del tècnic Sergio González, s'hi asseu Diego Ribera. El valencià és la seva mà dreta i l'acompanya des que tots dos van coincidir a l'Espanyol. Amb passat com a davanter, va vestir la samarreta del Girona (entre un munt d'equips més) la temporada 2003/04. Aquell any, a la Segona Divisió B, al conjunt de Montilivi el va entrenar el «Tato» Abadía i l'equip va tancar el curs en setena posició. Ribera va acumular fins a 33 partits i va ser capaç de marcar 12 gols.

Pel que fa a Jordi Masip, el porter mai ha vestit la samarreta blanc-i-vermella, però sí que va enrolar-se en un club de la demarcació. Una dècada enrere, i just després de forjar-se a la base del Barça, Masip va formar part del Vilajuïga que dirigia des de la banqueta Napo Cayuela, que va militar a la Tercera Divisió. A l'abril, els blaugrana el van repescar per suplir la baixa del lesionat Rubén. Ara és el primer porter del Valladolid.