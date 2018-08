Eusebio confirma que jugarà amb un 4-3-3 i diu que està «content» amb la plantilla

"És important començar bé la temporada però encara ho és més competir a bon nivell i que transmeti sensacions positives", ha explicat Eusebio aquest migdia en la roda de premsa prèvia al partit de demà contra el Valladolid, el que obrirà la lliga de Primera 2018/19. Sobre la falta de reforços (només ha arribat Patrick Roberts cedit pel City, que fins i tot ha entrat a la convocatòria del partit de demà abans que es faci oficial la seva incorporació en les pròximes hores), ha dit que "estic content amb els jugadors que tenim ara mateix. Deia setmanes abans que l'important era que continuessin els futbolistes que tenim i cada vegada sembla més possible que això sigui així. Està clar que seguim treballant per si hi ha possibilitat per reforçar-se bones per nosaltres".

També ha indicat que "hem d'esperar al final del mercat per completar la plantilla amb jugadors de nivell alt que potser encara tenen aspiracions de quedar-se a clubs més importants". Eusebio ha parlat del futur de Portu, pretès per diversos equips, i ha dit que "jugarà demà amb nosaltres i està plenament centrat amb el partit contra el Valladolid". Per aquest duel inaugural del campionat són baixa els lesionats Planas, Mojica i Ramalho més Aday, que arrossega una sanció del curs passat. Les novetats a la convocatòria són Patrick Roberts i els futbolistes del Peralada Pedro Porro, que serà titular, Soni, Montes i Giorgi.

"Penso que haurem d'anar més a conceptes que a sistema. Començarem amb un 4-3-3. Què farà l'equip al camp? anar a pressionar més al camp contrari. Per fer això he entès que calia un home més al mig del camp com a pivot. Aquesta és la meva idea. A nivell ofensiu, mirarem d'atacar per bandes, posar gent per dins i buscar la profunditat dels nostres puntes", ha detallat l'entrenador castellà quan li han preguntat per quin Girona es veurà a Montilivi contra el Valladolid.

Sobre l'estil de joc l'entrenador ha explicat que "he considerat que en el treball ofensiu hi havia moltes coses que m'agradaven i hem seguit amb elles. A nivell defensiu em trobava més còmode fent alguns canvis i és el que he fet. M'hi sento bé. No sé si és més o ,menys del que pensava quan vaig arribar i vaig dir que introduiria matisos al que ja s'estava fent però mantenim coses del passat, segurament més relacionades amb l'apartat ofensiu".

De Pedro Porro, que serà titular, ha dit que "em fixo en el seu rendiment, ve d'una posició més adelantada a una més retrasada, i ha d'assumir nous conceptes. A nivell de personalitat no m'ha demostrat que estigui intranquil. Mostra seguretat i confiança i això és important per aconseguir el que té per davant, la possibilitat de debutar a Primera. S'ho ha guanyat".

Sobre el rival, el Valladolid, l'equip de la seva terra, ha indicat que "demà hem d'estar preparats davant un rival molt il.lusionat. I nosaltres hem de viure la nostra segona temporada com si fos la Primera. Hem de continuar amb els valors que ens han fet forts".

Llista de convocats per l'estrena a la Lliga: Gorka, Bernardo, Alcalá, Granell, Stuani, Pere Pons, Portu, Borja, Bono, Juanpe, Patrick Roberts, Lozano, Muniesa, Aleix, Timor, Soni, Montes, Pedro Porro i Giorgi.